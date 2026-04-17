Πώς από τις αγάπες Τραμπ-Μελόνι έφτασαν στο «διαζύγιο» -Οι ασταθείς φιλίες του Αμερικανού προέδρου - iefimerida.gr

Η σχέση Ντόναλντ Τραμπ και Τζόρτζια Μελόνι χαρακτηριζόταν εδώ και χρόνια «Θερμή» μέχρι που πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε κάτι αδιανόητο για τους Ιταλούς: επέκρινε τον Πάπα.

Η επίθεση του Αμερικανού προέδρου στον Πάπα Λέοντα ΙΔ', έδωσε την ευκαιρία στην Ιταλίδα πρωθυπουργό «να απεμπλακεί από μια σχέση που είχε καταστεί τοξική, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς», όπως σχολιάζουν ενδεικτικά οι New York Times.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η «απαράδεκτη» επίθεση Τραμπ στον Ποντίφικα προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Μελόνι, τόσο στο Χ όσο και δημοσίως, η οποία εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή της στον Πάπα.

Από την πλευρά του, o πρόεδρος των ΗΠΑ στράφηκε εναντίον της άλλοτε συμμάχου του, Ιταλίδας πρωθυπουργού, αποκαλώντας εκείνη «απαράδεκτη».

Επίσης, μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε σοκαρισμένος από την στάση της και κατηγόρησε την Μελόνι ότι δεν είχε το σθένος να υποστηρίξει την αμερικανική επιχείρηση στο Ιραν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος» είπε χαρακτηριστικά.

Και κάπως έτσι έληξε (προς το παρόν) μία πολιτική φιλία όπου ο Τραμπ θεωρούσε τη Μελόνι «μία από τους πραγματικούς ηγέτες του κόσμου» και «φανταστική, γεμάτη ενέργεια», ενώ η Μελόνι είχε δηλώσει ότι μπορούσε να του μιλήσει «ειλικρινά ακόμα και όταν διαφωνούμε».

Μάλιστα, ο Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του, λέγοντας ότι η Μελόνι δεν είναι πλέον η ηγέτιδα που πίστευε ότι γνώριζε. «Είναι πολύ διαφορετική από ό,τι νόμιζα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς αναπτύχθηκε μια από τις στενότερες διατλαντικές σχέσεις

Η σχέση Τραμπ – Μελόνι ξεκίνησε το 2018, κατά την πρώτη θητεία του Αμερικανού προέδρου, όταν τότε η Ιταλίδα πρωθυπουργός ήταν μία ανερχόμενη πολιτικός« που αναζητούσε πολιτικό οξυγόνο στον κορεσμένο λαϊκιστικό χώρο της Ιταλίας» σύμφωνα με τους ΝΥΤ. Τότε, προσκάλεσε τον πρώην κορυφαίο σύμβουλο του Τραμπ, Στίβεν Μπάνον, σε πολιτικό της συνέδριο και την επόμενη χρονιά, προσκλήθηκε να μιλήσει στο Conservative Political Action Conference στην Ουάσιγκτον. Εκεί συνάντησε τον Ντόναλντ Τραμπ, επαίνεσε τις δηλώσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ξεκίνησε η πολιτική τους φιλία.

Σύμφωνα με το Euronews, η πρώτη ουσιαστική συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Μελόνι χρονολογείται στα τέλη του 2024, στην τελετή επαναλειτουργίας του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων, όπου π πρόεδρο των ΗΠΑ χαρακτήρισε την Ιταλίδα πρωθυπουργό ως «πραγματικό ζωντανό καλώδιο, φανταστική, γεμάτη ενέργεια».

Τον Ιανουάριο του 2025, η Μελόνι ήταν ένας από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που προσκλήθηκαν στην 2η ορκωμοσία του Τραμπ στην Ουάσινγκτον. Στην παρουσία της εκεί δόθηκε σημαντική πολιτική βαρύτητα, καθώς θεωρήθηκε η δεξιά ηγέτιδα που μπορούσε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της Ευρώπης και του Αμερικανού προέδρου

Λίγες μέρες αργότερα στο Νταβός, ο Τραμπ υπαινίχθηκε την πιθανότητα μιας προσωπικής και πολιτικής σχέσης με την Ιταλίδα πρωθυπουργό. «Μου αρέσει πολύ, ας δούμε τι θα συμβεί», είπε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ χαιρετά θερμά την Τζόρτζια Μελόνι στη σύνοδο κορυφής για την Γάζα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, 13 Οκτωβρίου 2025 (AP Photo/Evan Vucci, Pool)

Τον περασμένο Οκτώβριο, σε σύνοδο στην Αίγυπτο για την Γάζα, οι δύο ηγέτες βρίσκονταν στο απόγειο της ισχύος τους και έδειχναν να έχουν εξαιρετική χημεία. «Δεν σε πειράζει να σε αποκαλούν όμορφη, έτσι; Είσαι», είχε πει δημοσίως ο Τραμπ στη Μελόνι.

Σαν αποκορύφωμα της στήριξης Μελόνι στον Τραμπ, τον Ιανουάριο του 2026 η Ιταλίδα πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της απονομής του Νόμπελ Ειρήνης στον Αμερικανό πρόεδρο: «Ελπίζω να μπορέσουμε να δώσουμε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ και πιστεύω ότι μπορεί επίσης να κάνει τη διαφορά για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία» ειχε δηλώσει χαρακτηριστικά

Πότε άρχισε να χαλάει η σχέση

Παρά τις δημόσιες εκδηλώσεις συμπάθειας εκατέρωθεν, κατά τη δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ άρχισε να ασκεί ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στους Ευρωπαίους συμμάχους στο ΝΑΤΟ (και στην Τζόρτζια Μελόνι) να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες. Η Τζόρτζια Μελόνι αρνήθηκε. Τον περασμένο Απρίλιο, όταν ο Τραμπ είχε εξαπολύσει τον πόλεμο των δασμών στην ΕΕ και τον κόσμο, η Ιταλίδα πρωθυπουργός δεν τον υποστήριξε: «Νομίζω ότι η επιλογή των ΗΠΑ είναι λανθασμένη» δήλωσε δημοσίως, αν και τάχθηκε κατά των αντίμετρων από την Ευρώπη. Οι σχέσεις άρχισαν να επιδεινώνονται περεταίρω τον Ιανουάριο, όταν ο Τραμπ άρχισε να έχει επεκτατικές βλέψεις για τη Γροιλανδία. Τότε η Μελόνι είχε πει: «Δεν πιστεύω στην ιδέα στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ στη Γροιλανδία. Δεν θα συμφωνούσα». Απρίλιος 2026: Όταν ο Τραμπ αποφάσισε να επιτεθεί στο Ιράν- , δεν βρήκε στήριξη από την Ιταλίδα πρωθυπουργό, η οποία ακολούθησε την γραμμή των Ευρωπαίων συμμάχων στο ΝΑΤΟ.

Η απάντηση της κυβέρνησης Μελόνι ήταν σταθερή: «Η Ιταλία παραμένει προσηλωμένη στη διεθνή ασφάλεια, αλλά κάθε απόφαση λαμβάνεται εντός του ΝΑΤΟ και του πολυμερούς πλαισίου». Το κλείσιμο των Στενών του Ορμουζ οδήγησε σε εκτίναξη των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιταλία. Η Μελόν «ένιωσε τον πολιτικό κίνδυνο», καθώς οι Ιταλοί ετοιμάζονταν να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα για κρίσιμη δικαστική μεταρρύθμιση που η ίδια υποστήριζε - και στο οποίο έχασε.

Αφορμή και όχι αιτία η επίθεση Τραμπ κατά του Πάπα

Καθώς ο Τραμπ ήταν εξαρχής αντιδημοφιλής στην Ιταλία και οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι οι Ιταλοί δεν στηρίζουν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η Μελόνι άρχισε να διαφοροποιεί δημοσίως τη στάση της. Όμως, παρά τις προσπάθειές της να αποστασιοποιηθεί από τον πόλεμο, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, υπέστη βαριά ήττα στο δημοψήφισμα για τη Δικαιοσύνη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μήνυμα ελήφθη και – προκειμένου να ξανακερδίσει τους ψηφοφόρους της - η Μελόνι είδε την επίθεση του Τραμπ στον Πάπα ως την «ευκαιρία» που χρειαζόταν για να κόψει τους δεσμούς

«Αρχικά πίστευε ότι η σχέση της με τον Τραμπ θα μπορούσε να αποτελέσει πλεονέκτημα, καθώς μπορούσε να εμφανίζεται ως το πρόσωπο που μεσολαβεί μεταξύ της υπόλοιπης Ευρώπης και των ΗΠΑ. Σταδιακά όμως της έγινε βάρος. Νομίζω ότι εκμεταλλεύτηκε όσα είπε ο Τραμπ για τον Πάπα για να πάρει σαφή θέση και να αποστασιοποιηθεί. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς», δήλωσε στους ΝΥΤ ο Ρομπέρτο ντ’Αλιμόντε, καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Luiss Guido Carli της Ρώμης.

Ανάγκη για νέους συμμάχους

Μετά την ρήξη των σχέσεων με τις ΗΠΑ και και την εκλογική ήττα του σημαντικού συμμάχου της στην Ουγγαρία, Βίκτορ Ορμπαν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός κινδυνεύει να μείνει «μόνη».



Μάλιστα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός «απομακρύνθηκε» και από το Ισραήλ, μέχρι πρότινος βασικό σύμμαχο, ανακοινώνοντας πριν 2 ημέρες ότι η Ιταλία αναστέλλει αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ, που έχρι πρόσφατα χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση ως εργαλείο διατήρησης διπλωματικού διαλόγου.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απόφαση ελήφθη μετά την επίθεση του ισραηλινού στρατού σε Ιταλούς ειρηνευτές του ΟΗΕ στο νότιο Λίβανο αλλά - στην ουσία - οι μαζικές κινητοποιήσεις της ιταλικής κοινωνίας κατά του πολέμου στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην άσκηση πίεσης προς την κυβέρνηση, ζητώντας τερματισμό της συνεργασίας με το Ισραήλ και την αποκατάσταση του διεθνούς δικαίου.

Τώρα, η Τζόρτζια Μελόνι χρειάζεται νέους συμμάχους, ιδίως ενόψει των εκλογών που αναμένονται στην Ιταλία τον επόμενο χρόνο, και καλείται να αποφασίσει αν θα επιδιώξει στενότερες συμμαχίες με το «ευρωπαϊκό κατεστημένο» που άλλοτε κατηγορούσε.