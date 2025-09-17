 Πώς απάντησε ο Ερντογάν στον Νετανιάχου για την Ιερουσαλήμ: «Δεν θα την αφήσουμε να βεβηλωθεί από έναν ασεβή» - iefimerida.gr
Πώς απάντησε ο Ερντογάν στον Νετανιάχου για την Ιερουσαλήμ: «Δεν θα την αφήσουμε να βεβηλωθεί από έναν ασεβή»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιτέθηκε εκ νέου στον Νετανιάχου για την Ιερουσαλήμ
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχολίασε τις δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου για την Ιερουσαλήμ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, αναφέροντας το όνομα του Τούρκου προέδρου, είπε «κύριε Ερντογάν, δεν είναι δική σας πόλη, είναι δική μας πόλη», για να ακολουθήσει η απάντηση του Ερντογάν.

«Δεν θα επιτρέψουμε στην Ιερουσαλήμ να βεβηλωθεί από χέρια ασεβή, αν και γνωρίζω ότι η πικρία των θαυμαστών του Χίτλερ ενδέχεται να μην ξεθωριάσει ποτέ. Είμαστε περήφανοι που ανήκουμε σε ένα έθνος που σήκωσε τη σημαία του Ισλάμ για αιώνες και υπηρέτησε την Ιερουσαλήμ για 400 χρόνια». 

Ο Ερντογάν ανέφερε επίσης ότι η Ιερουσαλήμ έγινε «η πόλη έγινε τόπος ειρήνης και συνύπαρξης όπου υπήρχε σεβασμός στα δικαιώματα των Χριστιανών και των Εβραίων».

«Κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει να στηρίξουμε τον καταπιεσμένο λαό της Γάζας που αγωνίζεται να επιβιώσει υπό τις σφοδρές επιθέσεις του Ισραήλ. Η Τουρκία θα παραμείνει σταθερή σήμερα και αύριο ενάντια σε αυτούς που προσπαθούν να μετατρέψουν την περιοχή μας σε μια θάλασσα αίματος, και σε αυτούς που προκαλούν αστάθεια στη γεωγραφία μας» είπε ακόμη.

