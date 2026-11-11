Χάος στην Πορτογαλία: 360 ακυρώσεις πτήσεων από την καταιγίδα Charles -Έκλεισαν σχολεία, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες - iefimerida.gr

Σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές προκαλεί η καταιγίδα Charles στην Πορτογαλία, με τον αριθμό των ακυρωμένων πτήσεων να αυξάνεται διαρκώς.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η καταιγίδα Charles έπληξε αρχικά το αρχιπέλαγος της Μαδέρας, προκαλώντας πλημμύρες και πτώσεις δέντρων. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προχώρησαν στη διάσωση ενός άνδρα που παρασύρθηκε από τα νερά, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν θύματα.

Η πορτογαλική κυβέρνηση έθεσε σε επιφυλακή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ακύρωσε μαθήματα και ανέστειλε τη λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών. Σχολεία και επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστά, ενώ οι πολίτες κλήθηκαν να μείνουν στα σπίτια τους.

Πριν φτάσει στις νότιες περιοχές της χώρας, ο πυρήνας της καταιγίδας διασπάστηκε πάνω από τον Ατλαντικό, με αποτέλεσμα το φαινόμενο να εξασθενήσει. Παρόλα αυτά, οι αρχές διατηρούν αυξημένο το επίπεδο του συναγερμού σε όλη την επικράτεια.

Παρά την εξασθένησή της, η κακοκαιρία προκάλεσε εκατοντάδες περιστατικά από τα μεσάνυχτα. Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για τον κίνδυνο ξαφνικών πλημμυρών, ισχυρών ανέμων και θαλασσοταραχής σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της ANA – Aeroportos de Portugal, έως τις 11:00 το πρωί είχαν καταγραφεί συνολικά 360 ακυρώσεις πτήσεων στα αεροδρόμια της Λισαβόνας, του Φάρο, του Πόρτο και της Μαδέρας.

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Η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφεται στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας, όπου οι ακυρώσεις έφτασαν τις 310. Από αυτές, οι 288 είχαν ακυρωθεί εκ των προτέρων, ενώ άλλες 22 κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Κλειστά σχολεία, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες

Η κακοκαιρία Charles έχει προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα και πέρα από τις αερομεταφορές. Σχολεία, εκατοντάδες σούπερ μάρκετ και επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστά την Τετάρτη, καθώς η καταιγίδα έφτασε στη χώρα, φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Η πορτογαλική κυβέρνηση έθεσε σε επιφυλακή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις στρατιωτικές μονάδες, προχώρησε στην ακύρωση μαθημάτων και στην αναστολή λειτουργίας μη απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών, ενώ απηύθυνε συστάσεις στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

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Παρότι η καταιγίδα αποδείχθηκε λιγότερο ισχυρή από ό,τι αναμενόταν αρχικά, οι αρχές διατηρούν αυξημένο επίπεδο συναγερμού.

Η μετεωρολογική υπηρεσία IPMA ανακοίνωσε ότι ο πυρήνας της καταιγίδας διασπάστηκε στα δύο πάνω από τον Ατλαντικό, με αποτέλεσμα να εξασθενήσει πριν φτάσει στις νότιες περιοχές της χώρας, μέσω του Αλγκάρβε.

Συναγερμός για πλημμύρες και ισχυρούς ανέμους

Ο διοικητής Πολιτικής Προστασίας, Mario Silvestre, ανακοίνωσε ότι από τα μεσάνυχτα είχαν καταγραφεί 538 περιστατικά, ενώ οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για τον κίνδυνο ξαφνικών πλημμυρών, ισχυρών ανέμων και θαλασσοταραχής.

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Η καταιγίδα είχε ήδη πλήξει το αρχιπέλαγος της Μαδέρας, προκαλώντας πλημμύρες και πτώσεις δέντρων.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διέσωσαν έναν άνδρα, ο οποίος παρασύρθηκε από τα νερά όταν πλημμύρισε το γκαράζ του στο νησί της Μαδέρας. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.