Πορτογαλία: Χιλιάδες στους δρόμους της Λισαβόνας για τη στεγαστική κρίση -Ένταση με την Aστυνομία - iefimerida.gr

Μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Πορτογαλία με αφορμή τη στεγαστική κρίση και τις προωθούμενες αλλαγές στην αγορά κατοικίας.

Χιλιάδες πολίτες σε Λισαβόνα και Πόρτο ζήτησαν την απόσυρση κυβερνητικού νομοσχεδίου, ενώ κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων σημειώθηκε ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την πορτογαλική εφημερίδα Renascença, που επικαλείται αστυνομικές εκτιμήσεις, συμμετείχαν περίπου 3.000 άνθρωποι στη Λισαβόνα και 1.000 στο Πόρτο.

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Αντιδράσεις για τα ενοίκια και τις εξώσεις

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε κεντρικά σημεία της Λισαβόνας, καταγγέλλοντας το αυξανόμενο κόστος στέγασης, που δυσκολεύει ιδιαίτερα τους νέους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η ΕΡΤ, οι τιμές αγοράς και ενοικίασης κατοικιών έχουν διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία.

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται νομοσχέδιο που, σύμφωνα με τους διαδηλωτές, διευκολύνει τις εξώσεις και καταργεί τα ανώτατα όρια ενοικίων στις νέες μισθώσεις.

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας έχει αποκλείσει την απόσυρσή του, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο τροποποιήσεων πριν από την τελική ψηφοφορία.

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Ένταση με την Αστυνομία

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στο κέντρο της Λισαβόνας, ζητώντας τη διάλυση της συγκέντρωσης.

Παράλληλα, σε προηγούμενες κινητοποιήσεις είχαν καταγραφεί καταγγελίες για αστυνομική βία και δεκάδες συλλήψεις κατά την απομάκρυνση διαδηλωτών από σημεία όπου είχαν στήσει σκηνές.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι σέβεται το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, επιμένοντας όμως στην τήρηση της νομιμότητας.