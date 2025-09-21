Μετά από Βρετανία, Αυστραλία, Καναδά και η Πορτογαλία αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος - iefimerida.gr

Την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Πορτογαλίας Πάουλο Ράνγκελ.

Ο Ράνγκελ μιλώντας σε δημοσιογράφους στην έδρα της μόνιμης αποστολής της Πορτογαλίας στον ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, τόνισε πως «η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους είναι η υλοποίηση μιας θεμελιώδους, σταθερής και βασικής γραμμής της πορτογαλικής εξωτερικής πολιτικής».

«Η Πορτογαλία υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών ως τον μόνο δρόμο για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Η κατάπαυση του πυρός είναι επείγουσα», σημείωσε και πρόσθεσε ότι η Χαμάς «δεν μπορεί να έχει καμία μορφή ελέγχου στη Γάζα ή εκτός αυτής», απαιτώντας την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Ανέφερε ωστόσο πως η αναγνώριση του κράτους δεν βάζει τέλος στην «ανθρωπιστική καταστροφή στη

Ο Ράνγκελ είπε επίσης ότι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης «δεν εξαλείφει την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα» και καταδίκασε επίσης την κατάσταση πείνας που επικρατεί εκεί, την καταστροφή και την «επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη».

Η Πορτογαλία αναγνώρισε την Παλαιστίνη μαζί με τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία.