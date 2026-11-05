«Πόρτα» στον Πούτιν από την επόμενη σύνοδο της G20 που θα γίνει στη Βρετανία - iefimerida.gr

Χωρίς τον Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται ότι θα διεξαχθεί η επόμενη σύνοδος της G20 που θα γίνει το 2027 στη Βρετανία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμν δήλωσε λιτά αλλα κατηγορηματικά ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν θα προσκληθεί στη σύνοδο της Ομάδας των 20 (G20) την επόμενη χρονιά στη Βρετανία.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό The Economist, στην ερώτηση αν θα προσκληθεί ο Ρώσος ηγέτης, ο Μπέρναμ απάντησε μονολεκτικά «Όχι» επικαλούμενος τις ενεργές κυρώσεις εναντίον κορυφαίων αξιωματούχων του Κρεμλίνου.

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Παρότι η Ρωσία παραμένει επίσημο μέλος της G20 και η παράδοση θέλει τη διοργανώτρια χώρα να καλεί όλα τα μέλη, το Λονδίνο ξεκαθάρισε ότι ο Πούτιν δεν θα παρευρεθεί λόγω των κυρώσεων.

Παράλληλα, εκκρεμεί εις βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Η ετήσια σύνοδος της G20 την επόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στο Μάντσεστερ, στη βορειοδυτική Αγγλία .

Ευθεία αντίθεση με τη φετινή διοργάνωση και την πρόσκληση του Πούτιν στο Μαϊάμι



Η Ρωσία παραμένει μέλος της Ομάδας των 20 παρά τις προσπάθειες της Δύσης να την απομονώσει μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Παραδοσιακά, οι ηγέτες των χωρών που φιλοξενούν τη συνάντηση προσκαλούν όλα τα μέλη της Ομάδας να συμμετάσχουν στην ετήσια διάσκεψη.

Ωστόσο, η στάση του Βρετανού πρωθυπουργού ερχεται σε ευθεία αντίθεση με τς ΗΠΑ που θα φιλοξενήσουν την φετινή G20 στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο,



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Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι η Ουάσινγκτον είχε προσκαλέσει τον Πούτιν, λέγοντας ότι θα αυτό θα δώσει την ευκαιρία στον Ρώσο πρόεδρο να έχει επαφές με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και άλλους ηγέτες.

Μάλιστα, η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να καλέσει τον Ρώσο ομόλογό του, προσφέροντας μια ευκαιρία για διπλωματικές επαφές, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.