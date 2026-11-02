Αρχαιολόγοι ξέθαψαν το περιεχόμενο ντουλάπας που ήταν θαμμένη κάτω από τις στάχτες στην Πομπηία: Το ιδιαίτερο περιδέραιο που βρήκαν - iefimerida.gr

Πώς ήταν η ζωή των γυναικών της Πομπηίας πριν από την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ.; Μία ντουλάπα που μόλις ήρθε στην επιφάνεια, αποκαλύπτει τα μυστικά της.



Το έπιπλο αυτό εντοπίστηκε μέσα στην οικία του IX 11, 7, γνωστή και ως οικία του Κορνήλιου Μάξιμου, στο κέντρο της πόλης που θάφτηκε από τον Βεζούβιο. Οι αρχαιολόγοι κατάφεραν να ανασκάψουν με ιδιαίτερη προσοχή το έπιπλο, ανασύροντάς από τα μέτρα στάχτης που το κάλυπταν, αποκαλύπτοντας το περιεχόμενό του.



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Τα απομεινάρια της ντουλάπας

Ο Γκαμπριέλ Ζουντρίγκελ, γενικός διευθυντής του Αρχαιολογικού Πάρκου της Πομπηίας, δήλωσε: «Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε με βεβαιότητα την ταυτότητα του ανθρώπου ή των ανθρώπων που κατοικούσαν στο σπίτι. Ωστόσο, αυτά τα θραύσματα μάς φέρνουν πιο κοντά στην καθημερινή τους ζωή».

Η εντυπωσιακή τοιχογραφία μαρτυρά πως το δωμάτιο ανήκε σε μια γυναίκα

Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται εργαλεία μακιγιάζ - τσιμπιδάκια και μια σπάτουλα για την ανάμειξη χρωστικών ουσιών -, ένα γυάλινο αρωματοδοχείο, ένας καυστήρας αρωμάτων για να γεμίζει το σπίτι με ευχάριστες μυρωδιές και ένα χάλκινο λυχνάρι. Βρέθηκαν επίσης μολύβδινα σταθμά, πιθανότατα χρησιμοποιούμενα σε κάποια εμπορική δραστηριότητα, τα οποία φυλάσσονταν σε ένα μικρό ξύλινο κουτί, από το οποίο έχουν απομείνει μόνο αμυδρά ίχνη.

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Τι περιείχε η ντουλάπα της γυναίκας από την Πομπηία

Βρέθηκαν επίσης αγγεία και δοχεία από χαλκό, γυαλί και κεραμικό υλικό: αντικείμενα καθημερινής οικιακής χρήσης, που ίσως όμως έκρυβαν και πολύτιμες αναμνήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μια κομψή μικρή κανάτα, διακοσμημένη με μοτίβα που θυμίζουν λέπια κουκουναριού.

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Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζει και ένα περιδέραιο, αποτελούμενο από τουλάχιστον 24 μικροσκοπικά αντικείμενα από φαγεντιανή, οστό, υαλόμαζα και ορυκτό κρύσταλλο. Όλα έχουν οπές για να μπορούν να κρεμαστούν και απεικονίζουν θεότητες —μεταξύ των οποίων αναγνωρίζονται ο Βησάς και ο Ερμής— πόδια και χέρια, κουκουνάρια και τσαμπιά σταφυλιών.

Ένα από τα αντικείμενα που αποτελούσαν μέρος περιδέραιου

Επρόκειτο για ένα περιδέραιο crepundia, τα οποία δίνονταν στα παιδιά

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Σύμφωνα με τους ειδικούς, τέτοια περιδέραια θεωρούνταν μερικές φορές «μαγικά» αντικείμενα, που χρησιμοποιούνταν σε ξόρκια και παρασκευές φίλτρων. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για τα λεγόμενα «crepundia», δηλαδή «κουδουνίστρες»: περιδέραια με φυλαχτά, τα οποία δίνονταν στα παιδιά τόσο για να τα προστατεύουν όσο και για να ακούγεται ο ήχος τους όταν κινούνταν.

Δεν ήταν ασυνήθιστο να τα φυλάσσουν και οι ενήλικες, συχνά μέσα σε μικρά κουτιά ή, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε υφασμάτινα σακουλάκια μέσα σε ντουλάπες. Φαίνεται πως τα κρατούσαν ως ενθύμια.

Ο μικρός θησαυρός που ήταν κρυμμένος στην ντουλάπα

Ένα ακόμη μυστικό που έκρυβε το ντουλάπι και αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της ανασκαφής ήταν ένας μικρός θησαυρός από νομίσματα: Συνολικά 38, όλα χάλκινα, τα οποία διατηρούνταν μέσα σε μια cistella, ένα μικρό δοχείο από φυτικά υλικά, κατασκευασμένο με τεχνικές καλαθοπλεκτικής. Τα κατάλοιπα του δοχείου αναλύθηκαν αφού ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφικών εργασιών.

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Η παρουσία των νομισμάτων υποδηλώνει ότι ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες της κατοικίας δεν πρόλαβαν να περισυλλέξουν τα πολύτιμα αντικείμενα, είτε είχαν οικονομική είτε συναισθηματική αξία.

Αν βρίσκονταν στην πόλη τη στιγμή της καταστροφής, πιθανότατα προσπάθησαν να διαφύγουν. Αν κατάφεραν να σωθούν, δεν επέστρεψαν για να σκάψουν κάτω από τα δάπεδα και να αναζητήσουν τα υπάρχοντά τους, όπως έκαναν άλλοι, οι προσπάθειες των οποίων έχουν αφήσει ίχνη που αποκαλύφθηκαν σε πρόσφατες ανασκαφές.