Πολυτελές γιοτ αξίας 8 εκατ. ευρώ βυθίστηκε ανοιχτά της Σαρδηνίας - Μόλις λίγες μέρες μετά την παράδοσή του στο νέο ιδιοκτήτη - iefimerida.gr

Ένα πολυτελές γιοτ αξίας 8 εκατομμυρίων ευρώ βυθίστηκε στη Μεσόγειο μόλις λίγες ημέρες αφότου παραδόθηκε στον νέο του ιδιοκτήτη.



Το Angiola II ανατράπηκε το βράδυ της Τρίτης στα ανοιχτά του Πόρτο Τσέρβο στη Σαρδηνία της Ιταλίας, ανάμεσα στο νησί Καπουτσίνι και το Κάπο Φέρο.



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Βίντεο καταγράφει το πολυτελές γιοτ να γέρνει στο πλάι και στη συνέχεια να βυθίζεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, με τον κόσμο σε κοντινά σκάφη να παρακολουθεί.



Το μήκους περίπου 30 μέτρων σκάφος είχε παραδοθεί στον Ιταλό ιδιοκτήτη του μόλις τέσσερις ημέρες πριν από το περιστατικό, μετά την ολοκλήρωση εκτεταμένης ανακαίνισης. Μάλιστα, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, το γιοτ πιθανότατα έχασε την άντωσή του, όταν βλάβη στον κινητήρα προκάλεσε πυρκαγιά στις τσιμούχες στεγανοποίησης, με αποτέλεσμα να εισρεύσει νερό στο εσωτερικό του σκάφους. Ωστόσο, η ακριβής αιτία της εισροής υδάτων και της βύθισης δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως.

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Επί του σκάφους ο ιδιοκτήτης όταν πήρε φωτιά

Ο ιδιοκτήτης, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστή, ήταν μεταξύ των 14 ανθρώπων που βρίσκονταν πάνω στο γιοτ όταν αυτό άρχισε να βυθίζεται.

Δώδεκα από τους επιβαίνοντες διασώθηκαν από άλλο σκάφος που έπλεε σε κοντινή απόσταση, ενώ ο ιδιοκτήτης και ένας φίλος του παρέμειναν πάνω στο γιοτ που βυθιζόταν, περιμένοντας ένα περιπολικό σκάφος, το οποίο τους μετέφερε στο Poltu Quatu. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.