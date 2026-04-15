«Πολύ σπάνιος» καρχαρίας, που μπορεί να ζήσει έως και 500 χρόνια, ξεβράστηκε στην Ιρλανδία -Δείτε φωτογραφίες - iefimerida.gr

Άφωνοι έμειναν οι επισκέπτες μιας παραλίας στην Ιρλανδία, όταν έπεσαν πάνω στο κουφάρι ενός τεράστιου, σπάνιου και αιωνόβιου καρχαρία της Γροιλανδίας.



Οι Χαμάντ Τσάντρι και Τζέιμς Ο’ Ντόνελ περπατούσαν κατά μήκος της ακτής στο Finisklin, στην κομητεία Sligo, όταν έπεσαν πάνω στο κουφάρι του καρχαρία, μήκους σχεδόν 2,5 μέτρων.

Photo:RTE

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά πίστεψαν ότι επρόκειτο για έναν νεκρό καρχαρία-προσκυνητή και ειδοποίησαν τις αρμόδιες αρχές.

Τελικά, η Ιρλανδική Υπηρεσία Φαλαινών και Δελφινιών αποφάνθηκε ότι το πτώμα ανήκε σε έναν καρχαρία της Γροιλανδίας, χαρακτηρίζοντάς το «πολύ σπάνιο και ενδιαφέρον περιστατικό», λέγοντας ότι λίγα είναι γνωστά γι' αυτό στην Ιρλανδία, καθώς γενικά είναι ενδημικό σε βαθιά νερά γύρω από την Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό.

Ζουν μέχρι και 500 χρόνια

«Ο καρχαρίας της Γροιλανδίας είναι το μακροβιότερο σπονδυλωτό στον κόσμο με διάρκεια ζωής αρκετών αιώνων. Το παλαιότερο καταγεγραμμένο δείγμα ήταν πάνω από μισή χιλιετία σε ηλικία», σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της Ιρλανδικής Ομάδας Φαλαινών και Δελφινιών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Photo: Anna Sanz/RTE

Ένας από τους μεγαλύτερους καρχαρίες στον κόσμο, o τεράστιος αυτός θαλάσσιος θηρευτής μπορεί να φτάσει σε μήκος πάνω από 6 μέτρα.

O καρχαρίας της Γροιλανδίας που ξεβράστηκε στην ακτή της Ιρλανδίας πιστεύεται ότι ήταν 150 ετών: έζησε περισσότερο από οποιονδήποτε άνθρωπο, αλλά ήταν ακόμα «μωρό» με βάση τα πρότυπα του είδους του.