Σοκ στην Πολωνία: 6 νεκροί και τουλάχιστον 15 τραυματίες από πυροβολισμούς στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας - iefimerida.gr

Ένας άνδρας άνοιξε πυρ σήμερα εναντίον περαστικών στο τουριστικό κέντρο της Κρακοβίας, στη νότια Πολωνία, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τουλάχιστον 15 άλλους, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία της περιφέρειας της Μαλοπόλσκα ανακοίνωσε ότι ο δράστης είναι Πολωνός, και διέψευσε πληροφορίες που έκαναν λόγο για δεύτερο δράστη, ο οποίος εξακολουθούσε να διαφεύγει της σύλληψης.

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Στην Κρακοβία, ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείο είδε ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος, πολλά οχήματα έκτακτης ανάγκης και ένοπλους αστυνομικούς. Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα ελικόπτερο διάσωσης να προσγειώνεται στην πλατεία.

Πυροβολούσε αδιακρίτως μέσα από το αυτοκίνητό του

Η αστυνομία τόνισε να άρχισε να δέχεται αναφορές γύρω στις 15:00 (τοπική ώρα, 17:00 ώρα Ελλάδας), ότι ένα άτομο, οδηγώντας το όχημά του στην κεντρική πλατεία της Παλιάς Πόλης, που ήταν γεμάτη από κόσμο όπως κάθε Σαββατοκύριακο, άρχισε να πυροβολεί μέσα από το αυτοκίνητο του αδιακρίτως ανθρώπους, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

«Ο δράστης πυροβολήθηκε από αστυνομικούς και μεταφέρεται σε νοσοκομείο», τόνισε η αστυνομία σε ανάρτησή της στο X.

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«Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικούς, ο άνδρας φορούσε στρατιωτικού τύπου ενδυμασία», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας σε δημοσιογράφους. «Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση των όπλων τους, αλλά ο άνδρας ανταπέδωσε τα πυρά· ως αποτέλεσμα, δύο αστυνομικοί συγκαταλέγονται μεταξύ των τραυματιών».

Ενημερώνεται ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ καταδίκασε «το τραγικό συμβάν με πυροβολισμούς», λέγοντας ότι ενημερώνεται συνεχώς για το περιστατικό. «Η αστυνομία διερευνά το υπόβαθρο και όλες τις συνθήκες του περιστατικού», έγραψε ο Τουσκ στο X.

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Ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι ότι η σκέψη του βρίσκεται στα θύματα, στους πληγέντες και στις οικογένειές τους. «Περιμένω λεπτομερής επεξήγηση των συνθηκών που περιβάλλουν αυτά τα δραματικά γεγονότα (...). Η ασφάλεια των Πολωνών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα», έγραψε ο Ναβρόκι στο X.null