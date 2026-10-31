Τι πυροδότησε την πολιτική κρίση στην Πολωνία -Κορυφώνεται η σύγκρουση ανάμεσα στον πρωθυπουργό Τουσκ και τον πρόεδρο Ναβρότσκι - iefimerida.gr

Η κλιμάκωση της πολιτικής κρίσης το βράδυ της Παρασκευής στην Πολωνία έχει τις ρίζες της στο 2015.

Πρόκειται για μια διαμάχη που συνδέεται με τη σύγκρουση δύο διαφορετικών πολιτικών κατευθύνσεων.

Από τη μία, της εθνικιστικής και ευρωσκεπτικιστικής παράταξης του PiS και, από την άλλη, της φιλοευρωπαϊκής νυν κυβέρνησης του Ντόναλντ Τουσκ.

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Η αρχή της διαμάχης

Το 2015, το κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), με εθνικοσυντηρητικό και εθνικιστικό προσανατολισμό, κέρδισε τις εκλογές και ανέλαβε τη διακυβέρνηση της Πολωνίας.

Λίγο πριν από την αλλαγή κυβέρνησης, η προηγούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία είχε προχωρήσει στην εκλογή πέντε δικαστών για το Συνταγματικό Δικαστήριο.

Το PiS αμφισβήτησε τις επιλογές αυτές και προχώρησε στην εκλογή άλλων πέντε δικαστών. Το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι η προηγούμενη Βουλή είχε δικαίωμα να εκλέξει τρεις από τους πέντε δικαστές, αλλά όχι τους υπόλοιπους δύο.

Η νέα κυβέρνηση προχώρησε, ωστόσο, στις δικές της επιλογές, προκαλώντας μια παρατεταμένη διαμάχη για τη νομιμότητα της σύνθεσης του Δικαστηρίου.

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2016-2023: Οι δικαστικές μεταρρυθμίσεις και η σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Κατά τη διάρκεια της οκταετούς διακυβέρνησης του PiS, προωθήθηκαν εκτεταμένες αλλαγές στο δικαστικό σύστημα της χώρας. Οι μεταρρυθμίσεις αφορούσαν το Συνταγματικό Δικαστήριο, τα τακτικά δικαστήρια, το Ανώτατο Δικαστήριο και τον τρόπο επιλογής των μελών του Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου.

Η κυβέρνηση υποστήριζε ότι οι αλλαγές ήταν απαραίτητες για την αναδιοργάνωση της Δικαιοσύνης και την αντιμετώπιση προβλημάτων του δικαστικού συστήματος.

Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευρωπαϊκοί θεσμοί εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες, υποστηρίζοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις ενίσχυαν την πολιτική επιρροή στη Δικαιοσύνη και περιόριζαν την ανεξαρτησία των δικαστών.

Η αντιπαράθεση οδήγησε σε δικαστικές διαδικασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρώσεις και πάγωμα ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Η κυβέρνηση του PiS διατήρησε σε όλη αυτή την περίοδο μια πιο συγκρουσιακή στάση απέναντι στις Βρυξέλλες, δίνοντας έμφαση στην εθνική κυριαρχία και στην αντίθεσή της σε αυτό που θεωρούσε υπερβολική παρέμβαση των ευρωπαϊκών θεσμών.

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2023: Η επιστροφή του Ντόναλντ Τουσκ

Στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2023, το PiS έχασε την εξουσία μετά από οκτώ χρόνια διακυβέρνησης. Τη νέα κυβέρνηση σχημάτισε ο Ντόναλντ Τουσκ, επικεφαλής μιας συμμαχίας φιλοευρωπαϊκών, κεντρώων και κεντροδεξιών κομμάτων, με τη συμμετοχή και της Αριστεράς.

Ο Τουσκ, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είχε δεσμευτεί για την αποκατάσταση των σχέσεων της Πολωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος.

Βασική προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης ήταν η αποκατάσταση της δικαστικής ανεξαρτησίας και η ανατροπή των αλλαγών που είχαν πραγματοποιηθεί κατά τη διακυβέρνηση του PiS.

Η αλλαγή κυβέρνησης, ωστόσο, δεν άλλαξε αυτομάτως τη σύνθεση των δικαστηρίων. Δικαστές που είχαν επιλεγεί την προηγούμενη περίοδο παρέμειναν στις θέσεις τους, ενώ οι προσπάθειες μεταρρύθμισης συνάντησαν θεσμικά και πολιτικά εμπόδια.

2025: Η εκλογή του Κάρολ Ναβρότσκι

Το 2025 εξελέγη πρόεδρος της Πολωνίας ο εθνικιστής Κάρολ Ναβρότσκι, υποστηριζόμενος από το PiS.

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Η εκλογή του δημιούργησε νέα δεδομένα, καθώς ο πρόεδρος και η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση Τουσκ είχαν πλέον διαφορετικές πολιτικές κατευθύνσεις.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε γύρω από τη σύνθεση του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Ο Ναβρότσκι αρνήθηκε να ορκίσει τρεις από τους έξι δικαστές που είχαν εκλεγεί από το κοινοβούλιο.

Η κυβερνητική πλειοψηφία υποστήριξε ότι οι δικαστές έπρεπε να αναλάβουν τα καθήκοντά τους, ενώ η υφιστάμενη ηγεσία του Συνταγματικού Δικαστηρίου δεν τους επέτρεπε να συμμετέχουν κανονικά στις εργασίες του.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η δικαστής Άννα Κορβίν-Πιοτρόφσκα ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή των καθηκόντων του προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου, Μπόγκνταν Σβιεντσκόφσκι, και του αντιπροέδρου, Μπαρτολομέι Σοχάνσκι, για διάστημα ενός μήνα.

Η απόφαση συνδέθηκε με την καταγγελία ότι η ηγεσία του Δικαστηρίου εμπόδιζε τη συμμετοχή των νέων δικαστών στις εργασίες του.

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Η υφιστάμενη ηγεσία απέρριψε την απόφαση, αμφισβητώντας τη νομιμότητά της και υποστηρίζοντας ότι ο Σβιεντσκόφσκι εξακολουθεί να ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του.

Ακολούθησαν συγκεντρώσεις έξω από το κτίριο του Συνταγματικού Δικαστηρίου, αστυνομική παρουσία και τρεις συλλήψεις. Ο πρόεδρος Ναβρότσκι διέκοψε το ταξίδι του στη Σενεγάλη και επέστρεψε στη Βαρσοβία.

Όπως φαίνεται σε εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα, επικράτησε ένταση την ώρα που ο Πολωνός πρόεδρος προσπαθούσε να εισέλθει στο κτίριο.

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Ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας είχαν αποκλείσει την πρόσβαση στο Συνταγματικό Δικαστήριο, εμποδίζοντας πολλούς υποστηρικτές του εθνικιστικού συντηρητικού κόμματος «Νόμος και Δικαιοσύνη» (PiS, αντιπολίτευση) να πλησιάσουν στην είσοδο.

Η κυβέρνηση Τουσκ υποστηρίζει ότι οι ενέργειές της αποσκοπούν στην αποκατάσταση της νομιμότητας και της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης. Η πλευρά του προέδρου και η αντιπολίτευση κάνουν λόγο για πραξικόπημα στη λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου.