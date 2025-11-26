 Τουσκ: Η Πολωνία θα λάβει 44 δισεκατομμύρια ευρώ από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό SAFE για την άμυνα - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Τουσκ: Η Πολωνία θα λάβει 44 δισεκατομμύρια ευρώ από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό SAFE για την άμυνα

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ με φόντο στρατιωτικά οχήματα
Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ με φόντο στρατιωτικά οχήματα / AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Πολωνία θα λάβει 44 δισεκατομμύρια ευρώ από το μηχανισμό Ασφάλειας Δράσης για την Ευρώπη (SAFE) για να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ.

Κατά την έναρξη κυβερνητικής συνεδρίασης, ο Τουσκ δήλωσε ότι μέρος των κεφαλαίων θα διατεθεί για την αγορά εξοπλισμού drones για την Ανατολική Συνοριακή Ασπίδα της ΕΕ, η οποία προστατεύει τα ανατολικά σύνορα του ευρωπαϊκού μπλοκ με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν επίσης για διαστημικά προγράμματα, την ανάπτυξη Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της άμυνας, για εξοπλισμό για τον στρατό, την συνοριοφυλακή και την αστυνομία, και το πρόγραμμα SAFE Baltic, τόνισε ο Πολωνός πρωθυπουργός.

Το SAFE Baltic επεκτείνει τις δραστηριότητες που μπορούν να διεξάγουν το Πολεμικό Ναυτικό και οι συνοριοφύλακες της Πολωνίας στην γεωπολιτικά ευαίσθητη περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας.

«Χάρη στις προσπάθειές μας, θα μπορέσουμε επίσης να χρηματοδοτήσουμε δρόμους και σιδηροδρόμους που σχετίζονται άμεσα με την ασφάλεια του πολωνικού κράτους μέσω του προγράμματος SAFE», πρόσθεσε ο Τουσκ.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ντόναλντ Τουσκ Πολωνία SAFE μηχανισμός ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΜΥΝΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ