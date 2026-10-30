Κρίση στην Πολωνία: Σύγκρουση κυβέρνησης-δικαστικής εξουσίας -Σε αναστολή ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, «πραξικόπημα» καταγγέλλει η αντιπολίτευση [εικόνες, βίντεο] - iefimerida.gr

Σε πολιτική κρίση βρίσκεται η Πολωνία, καθώς μεγάλος αριθμός αστυνομικών έχει περικυκλώσει το κτίριο που στεγάζεται το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

Νωρίτερα, πολωνικά μέσα ανέφεραν ότι η αστυνομία έκανε έφοδο, κάτι που διέψευσε με ανακοίνωσή της η αστυνομία, ενώ ο πρόεδρός του τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας της Βαρσοβίας

Η αντίδραση της αστυνομίας της πρωτεύουσας της Πολωνίας εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία διαψεύδει την εισβολή στο Συνταγματικό Δικαστήριο από τα στελέχη της και δίνει διευκρινίσεις σχετικά με το τι έχει συμβεί:

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«Σε σχέση με τα μηνύματα που εμφανίζονται στον χώρο της ενημέρωσης και αποσκοπούν στην παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης σχετικά με τις ενέργειες της Αστυνομίας στην περιοχή που γειτνιάζει με την έδρα του Συνταγματικού Δικαστηρίου, παρουσιάζουμε την πραγματική εξέλιξη των γεγονότων:

Σήμερα, το Αρχηγείο της Εθνικής Αστυνομίας έλαβε επιστολή από τον Γενικό Εισαγγελέα, η οποία περιείχε αίτημα να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια του Συνταγματικού Δικαστηρίου, λόγω των συνεχιζόμενων διαδηλώσεων γύρω από το κτίριο.

Ταυτόχρονα, το Αρχηγείο της Εθνικής Αστυνομίας έλαβε επιστολή από δικαστή του Συνταγματικού Δικαστηρίου, με την οποία ενημερωνόταν ο Αρχηγός της Εθνικής Αστυνομίας ότι, σε σχέση με προγραμματισμένες δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου, υπάρχει πιθανότητα να προκύψουν απειλές για τη ζωή και την υγεία των δικαστών και των εργαζομένων του Συνταγματικού Δικαστηρίου, καθώς και κίνδυνος διατάραξης της δημόσιας τάξης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ζητήθηκε η ανάληψη ενεργειών με στόχο τη διασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας των προσώπων. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εκπλήρωσης των καθηκόντων που προβλέπει ο νόμος για την Αστυνομία, και ειδικότερα τη νομική υποχρέωση διασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας και τάξης, οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση της Πρωτεύουσας, με οδηγίες να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες.

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Τονίζουμε κατηγορηματικά ότι η Αστυνομία δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της έδρας του Συνταγματικού Δικαστηρίου και ότι οι αστυνομικοί που βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο κλήθηκαν εκεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Οι ενέργειες της Αστυνομίας περιορίζονται αποκλειστικά στον εξωτερικό χώρο, καθώς και στη διασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας στον δημόσια προσβάσιμο χώρο της Λεωφόρου Σούχα (Aleja Szucha).

Κατά τη διάρκεια των επιχειρησιακών ενεργειών σημειώθηκαν περιστατικά στα οποία εμπλέκονταν πρόσωπα που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στη Λεωφόρο Σούχα, μπροστά από τον φράχτη του Συνταγματικού Δικαστηρίου, μεταξύ των οποίων και η ρίψη επικίνδυνων αντικειμένων εναντίον αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο.



Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ενέργειες με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας και την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης.



Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι, σε αντίθεση με πληροφορίες που εμφανίστηκαν σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης και στη συνέχεια αναπαράχθηκαν δημόσια από διάφορα πρόσωπα, η Αστυνομία δεν προέβη σε καμία ενέργεια εναντίον των υπαλλήλων ασφαλείας του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

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Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει την έντονη κριτική της αντιπολίτευσης, που κάνει λόγο για «πραξικόπημα».

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τρία άτομα, τα οποία, πηδώντας πάνω από τον φράχτη, εισήλθαν στις εγκαταστάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Σε βάρος των συλληφθέντων θα πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες διαδικαστικές ενέργειες βάσει του άρθρου 193 του Ποινικού Κώδικα».

Επέστρεψε εσπευσμένα ο πρόεδρος της Πολωνίας

Σύμφωνα με την ανάρτηση του προέδρου της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι, επιστρέφει εσπευσμένα από ταξίδι που πραγματοποιούσε στη Σενεγάλη. «Σε μια στιγμή όπως αυτή, ο πρόεδρος πρέπει να βρίσκεται στην Πολωνία. Διακόπτω το ταξίδι μου στη Σενεγάλη. Επιστρέφω», δήλωσε στο X.



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Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, σε μήνυμά του στο Twitter αναφέρει:

«Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου είναι καθήκον μας. Μετά από χρόνια αναρχίας υπό την ηγεσία του PiS (σ.σ. κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη), αυτή η διαδικασία είναι δύσκολη, ενίοτε επώδυνη, και απαιτεί αποφασιστική δράση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος».



Tο δημοσίευμα του Reuters που ανέφερε έφοδο στο Συνταγματικό Δικαστήριο

Το Reuters ανέφερε αρχικά ότι αστυνομικοί εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου μετά από επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το δικαστήριο, ενώ έγινε και ρίψη επικίνδυνων αντικειμένων εναντίον των αστυνομικών.

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Το δικαστήριο ανέφερε στον ιστότοπό του ότι ο πρόεδρός του, Μπόγκνταν Σβιέτσκοφσκι, τέθηκε σε διαθεσιμότητα την Παρασκευή.

Η κρίση έρχεται ως συνέχεια μιας παρατεταμένης πολιτικής αντιπαράθεσης σχετικά με τους διορισμούς δικαστών, η οποία έχει ουσιαστικά παραλύσει τη λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο επίσημος λογαριασμός του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας καταγγέλλει παράνομη κατάληψη της ιστοσελίδας του και κάνει λόγο για απόπειρα πραξικοπήματος.

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Η διαμάχη για τους έξι δικαστές



Στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκεται η σύνθεση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο είναι αρμόδιο να ελέγχει εάν οι νόμοι που ψηφίζονται από το Κοινοβούλιο είναι σύμφωνοι με το Σύνταγμα της Πολωνίας.

Σύμφωνα με το Reuters, η πολιτική διαμάχη έχει οδηγήσει το δικαστήριο σε ουσιαστική παράλυση.

Ο Κάρολ Ναβρότσκι δεν έχει δεχθεί την ορκωμοσία τριών από τους έξι δικαστές που προτάθηκαν από το Κοινοβούλιο.

Από την άλλη πλευρά, ο Μπόγκνταν Σφιεντσκόφσκι έχει αρνηθεί να επιτρέψει σε δικαστές που εξελέγησαν από τη σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία να αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

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Βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δείχνει τον πρόεδρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου, Μπόγκνταν Σφιεντσκόφσκι, να στέκεται μπροστά στις κλειδωμένες πύλες του θεσμού.