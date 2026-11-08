Μακελειό στην Πολωνία: Ποιος είναι ο δράστης που σκόρπισε τον θάνατο στην Κρακοβία -Πρώτα σκότωσε τους γονείς και την αδελφή του - iefimerida.gr

Το προφίλ του δράστη που προκάλεσε το μακελειό στην Πολωνία και την πόλη της Κρακοβίας, έδωσε η αστυνομία της χώρας στη δημοσιότητα.

Πρόκειται για έναν 24χρονο Πολωνό, με το όνομα Μίκαλ Ο. (δεν έδωσαν στη δημοσιότητα το επίθετό του οι Αρχές, ωστόσο τα ΜΜΕ ανέφεραν ότι τον λένε Μίκαλ Οκσίνσκι).

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Οι έρευνες της Αστυνομίας έχουν καταλήξει ότι έδρασε μόνος του και ότι τα κίνητρά του είχαν να κάνουν με την ιδεολογία της Ακροδεξιάς.

Ο Μίκαλ γεννήθηκε το 2002 και ζούσε με τους γονείς του και την αδελφή του σε διαμέρισμα στο Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι, μια πόλη σε απόσταση περίπου 2 ωρών με το αυτοκίνητο από την Κρακοβία. Τα πτώματά τους ανακαλύφθηκαν στην κατοικία τους.

«Εντοπίσαμε τα πτώματα τριών ανθρώπων σε διαμέρισμα στο κέντρο του Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι: ενός άνδρα 53 ετών και δύο γυναικών, 52 και 21 ετών. Πρόκειται για τους γονείς και την αδελφή του δράστη», δήλωσε η Αστυνομία σε σημερινή της ανακοίνωση.

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«Τα πτώματα έφεραν τραύματα από σφαίρες», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με ερευνητές τους οποίους επικαλείται ο πολωνικός Τύπος, ο Μίκαλ Ο. δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις δικαστικές αρχές. Μαζί με τον πατέρα του ήταν μέλη σκοπευτικής λέσχης.

Ο υπουργός Εσωτερικών διατύπωσε χθες την εκτίμηση ότι πρόκειται για άτομο με συμπάθεια προς «υπερεθνικιστικές» ιδέες.

«Όλα υποδεικνύουν πως τον συνάρπαζαν ιδεολογίες της άκρας Δεξιάς», δήλωσε ο υπουργός Μάρτσιν Κερβίνσκι.

Σε σοβαρή κατάσταση οι 15 τραυματίες, χειρουργήθηκε ο δράστης

Εν τω μεταξύ, η κατάσταση της υγείας των 15 ανθρώπων που νοσηλεύονται μετά τον τραυματισμό τους στην αιματηρή επίθεση με δράστη τον νεαρό Πολωνό, χθες στην Κρακοβία, παρουσίασε μικρή βελτίωση στη διάρκεια της νύχτας, αλλά συνεχίζουν να μην έχουν διαφύγει όλοι τον κίνδυνο, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Αστυνομίας, σύμφωνα με πολωνικά μέσα ενημέρωσης.

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Οι πέντε αλλοδαποί οι οποίοι τραυματίστηκαν από πυρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης είναι υπήκοοι της Αυστρίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Πορτογαλίας και της Ρωσίας, ενημέρωσε νωρίτερα εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Τραυματίες από την επίθεση στην Κρακοβία είναι επίσης δέκα Πολωνοί, εκ των οποίων δύο αστυνομικοί.

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένας Βρετανός. Μαζί με την οικογένεια του δράστη, ο συνολικός απολογισμός έφτασε τα 9 θύματα.

Ο δράστης τραυματίστηκε σοβαρά από αστυνομικά πυρά. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και η κατάσταση της υγείας του παρέμενε κρίσιμη σήμερα το πρωί, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Αστυνομίας.

