﻿Σοκ στην Πολωνία: Εντοπίστηκαν 148 πύθωνες σε διαμέρισμα - iefimerida.gr

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Κρακοβία της Πολωνίας, με τις αρχές να εντοπίζουν συνολικά 148 πύθωνες μέσα σε ένα διαμέρισμα.

Το περιστατικό ξεκίνησε στις 14 Απριλίου, όταν κάτοικοι πολυκατοικίας στην περιοχή Πρόντνικ Μπιαουί ειδοποίησαν την αστυνομία ότι είδαν φίδι στην κοινόχρηστη σκάλα της πολυκατοικίας. Η επέμβαση των αρχών ήταν άμεση και οδήγησε στην απρόσμενη αυτή αποκάλυψη.

Χρονικό - Εντοπισμός του φιδιού στη σκάλα

Αστυνομικοί και πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και εντόπισαν έναν βόα στον κοινόχρηστο χώρο. Το φίδι περισυλλέχθηκε με ασφάλεια και παραδόθηκε σε αρμόδιο καταφύγιο ζώων, ενώ η υπόθεση πήρε γρήγορα μεγαλύτερη διάσταση.

Ανακάλυψη δεκάδων ερπετών στο διαμέρισμα

Η έρευνα οδήγησε σε διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας, όπου βρέθηκαν συνολικά 148 βόες. Στον χώρο βρίσκονταν τρεις άνδρες που φρόντιζαν τα ερπετά, ενώ εντοπίστηκαν δεκάδες γυάλινα ερπετάρια και οι συνθήκες διαβίωσής τους εξετάστηκαν από ειδικούς.

Έρευνα για παραβάσεις και άδειες κατοχής

Οι αρχές εξετάζουν αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά για την κατοχή των ζώων, καθώς και πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί ευζωίας και προστασίας άγριας ζωής. Η υπόθεση έχει περάσει στην εισαγγελία της Κρακοβίας και εφόσον επιβεβαιωθούν παραβάσεις, οι εμπλεκόμενοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινές φυλάκισης έως και πέντε έτη.