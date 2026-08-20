Πολωνία: Χειροπέδες σε Ουκρανό που σχεδίαζε τη δολοφονία στελέχους της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας - iefimerida.gr

Ένας Ουκρανός πολίτης συνελήφθη στην Πολωνία, καθώς θεωρείται ύποπτος για την οργάνωση της δολοφονίας ενός αξιωματούχου της ουκρανικής βιομηχανίας όπλων.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο ύποπτος κατηγορείται για την απόπειρα δολοφονίας εκπροσώπου της ουκρανικής πολεμικής βιομηχανίας. Σύμφωνα με τις αρχές, τοποθέτησε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό κάτω από το αυτοκίνητο του στόχου στο Ιρπίν.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός, που θα πυροδοτούνταν εξ αποστάσεως μέσω κινητού τηλεφώνου, δεν εξερράγη λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας.

Ο φερόμενος δράστης διέφυγε στην Πολωνία, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Βαρσοβία. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της Πολωνίας (ABW) επισημαίνει ότι η υπόθεση αποδεικνύει τη διεξαγωγή επιχειρήσεων από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες πέραν των εθνικών συνόρων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Την είδηση γνωστοποίησαν οι εισαγγελικές αρχές και η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (ABW) της Πολωνίας.

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Η Ουκρανία και οι δυτικές χώρες έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει τη Ρωσία για στρατολόγηση ατόμων, συμπεριλαμβανομένων Ουκρανών, με σκοπό τη διενέργεια δολιοφθορών και κατασκοπείας, ισχυρισμούς που η Μόσχα αρνείται σταθερά. Η ρωσική πρεσβεία στη Βαρσοβία δεν προέβη σε άμεσο σχολιασμό κατόπιν σχετικού αιτήματος που της απεστάλη.

Τοποθέτησε αυτοσχέδιο μηχανισμό κάτω από αυτοκίνητο

Ο ύποπτος, ο οποίος αναγνωρίζεται μόνο με τα αρχικά Σέρχιι Π. για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατηγορείται για την απόπειρα δολοφονίας ενός εκπροσώπου της ουκρανικής πολεμικής βιομηχανίας στο Ιρπίν, κοντά στην πρωτεύουσα Κίεβο.

Σε ανακοίνωσή της, η ABW ανέφερε: «Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Σέρχιι Π. τοποθέτησε έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό κάτω από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε το πιθανό θύμα».

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι «Ο μηχανισμός προοριζόταν να πυροδοτηθεί εξ αποστάσεως μέσω κινητού τηλεφώνου. Ο μηχανισμός δεν πυροδοτήθηκε λόγω δυσλειτουργίας».

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Κατάφερε να διαφύγει στην Πολωνία

Έπειτα από την αποτυχημένη απόπειρα, ο φερόμενος δράστης διέφυγε προς την Πολωνία, όπου και εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Βαρσοβία. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με χρήση εκρηκτικών, καθώς και για παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, οι ποινές για τα αδικήματα αυτά κυμαίνονται από 15 χρόνια κάθειρξης έως και ισόβια.

Η ABW τόνισε ότι «Η υπόθεση αποδεικνύει ότι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες πραγματοποιούν επιχειρήσεις που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα και αξιοποιούν άτομα που ταξιδεύουν μεταξύ χωρών».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ