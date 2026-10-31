Πολωνία: Ο πρόεδρος Ναβρότσκι συγκαλεί τα κόμματα για να βρουν μια διέξοδο στην πολιτική κρίση - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος της Πολωνίας θα δεχθεί σήμερα τους εκπροσώπους των κομμάτων της πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης για να επιχειρήσουν να βρουν μια διέξοδο στην πολιτική και θεσμική κρίση, η οποία έλαβε χθες, Παρασκευή, δραματική τροπή με την επέμβαση της Αστυνομίας στο Συνταγματικό Δικαστήριο στη Βαρσοβία.

«Εξαιτίας της απειλής για την εσωτερική ασφάλεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας, συγκαλώ σήμερα επείγουσες διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των κοινοβουλευτικών δυνάμεων», δήλωσε ο Κάρολ Ναβρότσκι σε ανακοίνωση την οποία ανέγνωσε νωρίς σήμερα το πρωί μπροστά στο Συνταγματικό Δικαστήριο ο προσωπάρχης του, ο Πάβελ Σερφερνάκερ.

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Το πολωνικό Συνταγματικό Δικαστήριο, για το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούσε πως είναι υπερβολικά εξαρτημένο από την πολιτική εξουσία, ήταν στο κέντρο ενός μπρα-ντε-φερ ανάμεσα στις Βρυξέλλες και τους εθνικιστές του PiS (Δίκαιο και Δικαιοσύνη) στη διάρκεια των κυβερνητικών θητειών τους (2015-2023).

Μετά το 2015, η κυβέρνηση του PiS έχει διορίσει σε αυτό δικαστές με φανερή πολιτική στράτευση, τους οποίους δεν αναγνωρίζουν ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο νυν επικεφαλής της κυβέρνησης, ο κεντροδεξιός Ντόναλντ Τουσκ.

Μετά την επιστροφή του στην εξουσία, το 2023, ο Τουσκ, πρώην επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υποσχέθηκε να διευθετήσει την κρίση - χωρίς επιτυχία μέχρι τώρα, αφού οι διορισμοί στο Συνταγματικό Δικαστήριο, στους οποίους προχώρησαν η κυβέρνησή του και η Δίαιτα, η κάτω βουλή του πολωνικού κοινοβουλίου, δεν επικυρώθηκαν από τον αρχηγό του κράτους, ο οποίος εμποδίζει τη διαδικασία.

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Τα γεγονότα επιταχύνθηκαν αιφνιδίως χθες, Παρασκευή: ειδικές δυνάμεις της Αστυνομίας αναπτύχθηκαν στον χώρο του δικαστηρίου για να εμποδίσουν την πρόσβαση σ' αυτό, ο υπουργός Δικαιοσύνης -ο οποίος είναι επίσης γενικός εισαγγελέας- ζήτησε την άρση της ασυλίας του προέδρου του, ο οποίος έχει διοριστεί από το PiS, και μία δικαστής, που διορίσθηκε τελευταία από την πλειοψηφία, ανακοίνωσε πως αναλαμβάνει προσωρινά την προεδρία του δικαστηρίου.

Τουσκ: Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου αποτελεί καθήκον μας

«Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου αποτελεί καθήκον μας», τόνισε ο Ντόναλντ Τουσκ. «Έπειτα από δεκαετίες παρανομίας υπό το PiS, είναι μια διαδικασία δύσκολη, μερικές φορές οδυνηρή, η οποία απαιτεί αποφασιστική δράση. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος».

Η ανάπτυξη των δυνάμεων της τάξης πραγματοποιήθηκε ενώ ο Ναβρότσκι βρισκόταν μέσα σε αεροπλάνο με προορισμό τη Σενεγάλη όπου επρόκειτο να παρευρεθει στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων.

Αμέσως ματαίωσε το ταξίδι του, έκανε μεταβολή και μετέβη το βράδυ στο δικαστήριο.

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Ο πρώην πυγμάχος κατάφερε με δυσκολία να μπει μέσα σ' αυτό, αφού έσπρωξε δικαστές που επιχείρησαν να τον εμποδίσουν, σύμφωνα με τηλεοπτικές εικόνες. Αναχώρησε από εκεί αργά μέσα στη νύχτα.