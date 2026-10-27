Η Πολωνία επιλέχθηκε για την έδρα του ευρωπαϊκού κέντρου συντήρησης των πυραύλων Patriot - iefimerida.gr

Η Πολωνία πρόκειται να φιλοξενήσει ένα κέντρο συντήρησης για τους πυραύλους αναχαίτισης Patriot, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργό Άμυνας, Μαγκνταλένα Σομπκόβιακ-Τσαρνέτσκα.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο όπου οι ένοπλες συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει σημαντική μείωση στα αποθέματα των αντιαεροπορικών πυραύλων και έχουν δημιουργήσει καθυστερήσεις, ωθώντας πολλές χώρες να αναζητήσουν λύσεις συντήρησης και παραγωγής σε εγγύτερες γεωγραφικά τοποθεσίες.

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Η Σομπκόβιακ-Τσαρνέτσκα τόνισε ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση θα είναι η μοναδική του είδους της που θα λειτουργεί εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Τέσσερις χώρες διεκδικούσαν την ευρωπαϊκή έδρα αυτής της επένδυσης: εκτός από την Πολωνία, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες και η Νορβηγία... Αυτή η επιτυχία δεν ήταν δεδομένη», σημείωσε η αναπληρώτρια υπουργός σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, διευκρίνισε ότι το κόστος της επένδυσης θα ανέλθει στο ένα δισεκατομμύριο ζλότι (περίπου 253,41 εκατομμύρια δολάρια) και εκτίμησε ότι θα απαιτηθούν περίπου δώδεκα μήνες για την έναρξη της λειτουργίας του κέντρου.

Η δημιουργία του κέντρου επί ευρωπαϊκού εδάφους αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες συντήρησης, οι οποίες μέχρι πρότινος απαιτούσαν την αποστολή των πυραυλικών συστημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ