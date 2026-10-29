Σάλος στην Πολωνία μετά τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Κατσίνσκι για Polexit -Έξαλλος ο Τουσκ - iefimerida.gr

Η πολωνική κυβέρνηση αποδοκίμασε έντονα τις τοποθετήσεις του Γιαροσλάβ Κατσίνσκι, ηγέτη του υπερσυντηρητικού εθνικιστικού Κόμματος, σχετικά με το ενδεχόμενο αποχώρησης της Πολωνίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Γιαροσλάβ Κατσίνσκι, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 2006-2007 και σήμερα είναι βουλευτής του Κόμματος του Δικαίου και της Δικαιοσύνης (PiS), ζητά την κατάργηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία χαρακτηρίζει «ένα επικίνδυνο όργανο που δεν θα έπρεπε να υπάρχει», καθώς και τη σύναψη μιας νέας συνθήκης μεταξύ των κρατών-μελών.

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Σε ομιλία του κατά τη διάρκεια ενός φόρουμ, ο ίδιος τόνισε ότι εάν τα αιτήματά του δεν γίνουν αποδεκτά, η υφιστάμενη ευρωπαϊκή συνθήκη «προβλέπει τους όρους για την αποχώρηση μιας χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Τα πάντα ξεκινούν από διαπραγματεύσεις και οφείλουμε οπωσδήποτε να τις αρχίσουμε. Πρόκειται για μια δύσκολη και ριψοκίνδυνη μέθοδο, αλλά η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή που αξίζει να τη χρησιμοποιήσουμε εάν οι άλλες αποτύχουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ανοιχτή κόντρα Κατσίνσκι με τις Βρυξέλλες

Το PiS, που κυβέρνησε από το 2015 έως το 2023 και άφησε ως κληρονομιά τον εθνικιστή πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι, είχε έρθει σε ανοιχτή σύγκρουση με τις Βρυξέλλες, προωθώντας μεταρρυθμίσεις στο σύστημα δικαιοσύνης που παραβίαζαν κατάφωρα το κράτος δικαίου. Η κίνηση αυτή οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έναρξη διαδικασιών παράβασης κατά της Βαρσοβίας.

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Το κόμμα του Κατσίνσκι υποστηρίζει ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζεται από τις ιδρυτικές χώρες, με κυρίαρχη τη Γερμανία, από την οποία διεκδικεί αποζημιώσεις ύψους 1.300 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα εγκλήματα των Ναζί κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Γιαροσλάβ Κατσίνσκι εκτιμά ότι το πολιτικό κλίμα στην Ευρώπη αλλάζει προς όφελος του δικού του στρατοπέδου, αναφερόμενος σε μια πιθανή νίκη της ακροδεξιάς Μαρίν Λε Πεν στις γαλλικές προεδρικές εκλογές και στην ανάδειξη του ακροδεξιού κόμματος Vox σε ρυθμιστικό παράγοντα στις ισπανικές βουλευτικές εκλογές.

Τουσκ: Σήμερα στην Πολωνία δίνουμε μια λυσσαλέα μάχη και δεν θα τη χάσω

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος ήταν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από το 2014 έως το 2019, εμφανίζεται αποφασισμένος να δώσει σκληρή μάχη ενάντια στην προοπτική εξόδου της χώρας του από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Ο Γιαροσλάβ Κατσίνσκι μόλις ανακοίνωσε ότι η Πολωνία πρέπει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τους όρους αποχώρησής της από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ένα τέτοιο ζήτημα, μεταξύ άλλων, δίνεται σήμερα στην Πολωνία μια λυσσαλέα μάχη. Μια ανηλεής μάχη. Και δεν έχω σκοπό να την χάσω», ανέφερε ο Ντόναλντ Τουσκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

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Από την πλευρά του, ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, Ραντοσλάβ Σικόρσκι, περιέγραψε τις συνέπειες ενός τέτοιου σεναρίου, λέγοντας ότι το PiS επιθυμεί «τελωνειακά σύνορα με τη Γερμανία, την Τσεχία, τη Σλοβακία και τη Λιθουανία. Ελέγχους διαβατηρίων στα αεροδρόμια. Το τέλος των επιδοτήσεων για τους αγρότες και τις επενδύσεις».

Ο Σικόρσκι υπενθύμισε επίσης τη σημασία των ευρωπαϊκών πόρων του προγράμματος SAFE για τη χρηματοδότηση αμυντικών έργων, στο πλαίσιο του οποίου η Πολωνία, ως γειτονική χώρα της Ρωσίας, της Λευκορωσίας και σύμμαχος της Ουκρανίας, έχει λάβει 43,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία κατηγορεί συχνά το PiS ότι προσεγγίζει την αντιευρωπαϊκή άκρα δεξιά, η οποία καταγράφει άνοδο στις δημοσκοπήσεις ένα έτος πριν από τις βουλευτικές εκλογές.



Εν μέσω των αντιδράσεων, ο Κατσίνσκι προχώρησε σε διορθωτικές δηλώσεις. «Ο Τουσκ ψεύδεται, ως συνήθως», έγραψε στο X. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητη, αλλά χρειάζεται ριζική μεταρρύθμιση (...). Θέλουμε η Ένωση να λειτουργεί όχι προς όφελος των ελίτ, αλλά κυρίως υπέρ των απλών πολιτών».

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Η κυβέρνηση Τουσκ επισημαίνει σταθερά τα σημαντικά οφέλη της Πολωνίας από την ένταξή της στην ΕΕ το 2004. Στην εικοσαετία αυτή, η Βαρσοβία έλαβε σχεδόν 268 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ συνεισέφερε 99 δισεκατομμύρια στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αυτό μεταφράζεται σε ένα «καθαρό όφελος άνω των 167 δισεκατομμυρίων ευρώ», όπως είχε δηλώσει ο Ραντοσλάβ Σικόρσκι νωρίτερα μέσα στο έτος.

Δύο δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν τον Μάιο έδειξαν ότι το 60% έως 70% των Πολωνών επιθυμεί την παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.