 Νέο συναγερμός στην Πολωνία -Απογειώθηκαν νατοϊκά αεροσκάφη λόγω ρωσικών επιθέσεων στα σύνορα με την Ουκρανία - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο συναγερμός στην Πολωνία -Απογειώθηκαν νατοϊκά αεροσκάφη λόγω ρωσικών επιθέσεων στα σύνορα με την Ουκρανία

Μαχητικό αεροσκάφος στην Πολωνία
Μαχητικό αεροσκάφος στην Πολωνία/ Φωτογραφία Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη απογειώθηκαν εσπευσμένα νωρίς το Σάββατο για να εγγυηθούν την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου μετά από νέες ρωσικές επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο αναγνώρισης», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου μέσω X.

Περί τις 06:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), είχε κηρυχτεί συναγερμός για επαπειλούμενα ρωσικά πλήγματα με drones και πυραύλους σε σχεδόν όλη την Ουκρανία.

Το περιστατικό έρχεται ως συνέχεια της τεταμένης κατάστασης των τελευταίων ημέρων στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και τη χθεσινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31, που παρέμειναν εκεί επί 12΄, όπως κατήγγειλε το Ταλίν.

Η Ρωσία με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνάς της αρνήθηκε ότι μαχητικά αεροσκάφη της παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας υποστηρίζοντας ότι τρία MiG-31 πραγματοποίησαν προγραμματισμένη πτήση από την Καρελία προς τον ρωσικό θύλακο του Καλίνινγκραντ χωρίς να παραβιάσουν τον εναέριο χώρο κάποιου γειτονικού κράτους.

Ιταλικά μαχητικά F-35 που ανήκουν στην αποστολή αεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ στις χώρες της Βαλτικής απογειώθηκαν για να αναχαιτίσουν τα ρωσικά αεροσκάφη. Και η Σουηδία και η Φινλανδία απογείωσαν αεροσκάφη ταχείας αντίδρασης, δήλωσε εκπρόσωπος του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE) σε δημοσιογράφους.

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε πως το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει το θέμα.

