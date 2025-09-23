 Η Πολωνία ανοίγει και πάλι τις συνοριακές διελεύσεις με την Λευκορωσία - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Η Πολωνία ανοίγει και πάλι τις συνοριακές διελεύσεις με την Λευκορωσία

Ο Ντόναλντ Τουσκ με μπλε σακάκι
Ο Ντόναλντ Τουσκ/ Φωτογραφία: AP/ Jean-Francois Badias
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Οι συνοριακές διελεύσεις μεταξύ Πολωνίας και Λευκορωσίας θα ανοίξουν και πάλι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ .

Η Πολωνία είχε κλείσει τα σύνορα της με την Λευκορωσία αυτόν τον μήνα λόγω των Ρώσο - πολωνικών στρατιωτικών ασκήσεων που έλαβαν χώρα στην Λευκορωσία.

Οι ανησυχίες της Πολωνίας, η οποία είναι μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τις πολεμικές ασκήσεις «Zapad» (Δύση) ενισχύθηκαν όταν περίπου 21 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της τη νύχτα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου.

«Η ολοκλήρωση αυτών των ασκήσεων μειώνει -αν και δεν μπορώ να πω ότι εξαλείφει- διάφορες απειλές και, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά συμφέροντα των πολωνικών μεταφορέων και σιδηροδρόμων, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αυτό το μέτρο έχει εκπληρώσει τον σκοπό του», δήλωσε ο Τουσκ στην κυβέρνηση.

«Εάν οι εντάσεις αυξηθούν, δεν θα διστάσουμε και θα λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις».

ΑΠΕ ΜΠΕ

