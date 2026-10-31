Πολιτική κρίση στην Πολωνία: Ο πρόεδρος Ναβρότσκι έφτασε τα ξημερώματα στο Συνταγματικό Δικαστήριο -Ένταση κατά την είσοδό του [βίντεο] - iefimerida.gr

Κλιμακώθηκε η πολιτική κρίση γύρω από το Συνταγματικό Δικαστήριο το βράδυ της Παρασκευής στην Πολωνία.

Αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν έξω από την έδρα του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας μετά την ανακοίνωση ότι ο πρόεδρός του τέθηκε σε διαθεσιμότητα - ζήτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο αντιπαράθεσης μεταξύ της εθνικιστικής Δεξιάς, η οποία τον διόρισε όταν ήταν στην εξουσία, και της σημερινής κεντρώας κυβέρνησης υπό τον Ντόναλντ Τουσκ.

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Ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, διέκοψε ταξίδι -Ένταση όταν έφτασε στο Συνταγματικό Δικαστήριο

Ο πρόεδρος της Πολωνίας, ο εθνικιστής Κάρολ Ναβρότσκι, διέκοψε το ταξίδι του προς τη Σενεγάλη και επέστρεψε εσπευσμένα στη Βαρσοβία. Έπειτα από συνομιλίες που είχε στο προεδρικό μέγαρο με τον επικεφαλής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Ζμπίγκνιεφ Καπίνσκι, μετέβη στο Συνταγματικό Δικαστήριο το οποίο ήταν περικυκλωμένο από διαδηλωτές και αστυνομικούς.

Όπως φαίνεται σε εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα, επικράτησε ένταση την ώρα που ο Πολωνός πρόεδρος προσπαθούσε να εισέλθει στο κτίριο.

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Ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας είχαν αποκλείσει την πρόσβαση στο Συνταγματικό Δικαστήριο, εμποδίζοντας πολλούς υποστηρικτές του εθνικιστικού συντηρητικού κόμματος «Νόμος και Δικαιοσύνη» (PiS, αντιπολίτευση) να πλησιάσουν στην είσοδο.

Αυτοί διαδηλώνουν εδώ και εβδομάδες για να στηρίξουν τους ανώτατους δικαστές. Η κυβέρνηση του κεντρώου Ντόναλντ Τουσκ επιθυμεί την απομάκρυνσή τους, ενώ ο πρόεδρος Ναβρότσκι τούς υπερασπίζεται.

«Πρόκειται για πραξικόπημα του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ (...). Καταστρατηγεί τα συνταγματικά μας δικαιώματα», είπε σε δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ένας από τους διαδηλωτές, ο Τόμας Ζαλέσκι.

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Τι προκάλεσε την κρίση

Το Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο η ΕΕ θεωρεί ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική εξουσία, υπήρξε ένα από τα αγκάθια στις σχέσεις μεταξύ των Βρυξελλών και της Βαρσοβίας την περίοδο που οι εθνικιστές ήταν στην κυβέρνηση (2015-2023), καθώς υποστήριζαν την υπεροχή του πολωνικού δικαίου έναντι εκείνου της ΕΕ. Από το 2015, η κυβέρνηση του PiS είχε διορίσει δικαστές με σαφή πολιτικό προσανατολισμό, τους οποίους δεν αναγνωρίζουν ούτε ο Ντόναλντ Τουσκ ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μετά την επιστροφή του στην εξουσία, το 2023, ο Ντόναλντ Τουσκ, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δεσμεύτηκε να επιλύσει την κρίση. Ανεπιτυχώς μέχρι στιγμής, καθώς οι διορισμοί της κυβέρνησής του δεν έχουν επικυρωθεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.