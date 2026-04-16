﻿Ποιος βρίσκεται πίσω από τη φωτογραφία Τραμπ ως «Ιησούς» που προκάλεσε σάλο -Ο «πράκτορας του χάους» - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνηθίζει να προκαλεί με όσα λέει και όσα γράφει στις αναρτήσεις του, αλλά η φωτογραφία ΑΙ που τον αναπαριστά ως Ιησού, φαίνεται να ξεπέρασε τα όρια.

Η εικόνα που δημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, στην οποία εμφανίζεται σε μια παραλλαγή που παραπέμπει σε φιγούρα τύπου Ιησού, να «θεραπεύει» ανθρώπους προκάλεσε πρωτοφανείς αντιδράσεις κατά του Αμερικανού προέδρου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση μάλιστα κατέβηκε λίγες ώρες αργότερα, κάτι που θεωρείται ασυνήθιστο για τον Τραμπ, ενώ ο ίδιος έσπευσε να υποστηρίξει ότι η φωτογραφία δεν παρέπεμπε στο Ιησού αλλά στους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, χωρίς να πείσει.

Ο Τραμπ και η επίμαχη φωτογραφία

Το ερώτημα που κυριάρχησε στη δημόσια συζήτηση ήταν ποιος τον επηρέασε ή του υπέδειξε το συγκεκριμένο meme πριν αυτό δημοσιευτεί και το Axios αποκαλύπτει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Τραμπ φέρεται να είχε συζητήσει την εικόνα με τον Μπιλ Πούλτε, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης και πρόσωπο με ισχυρή παρουσία στον στενό του κύκλο. Οι δύο άνδρες, όπως αναφέρεται, πέρασαν χρόνο μαζί στη Νότια Φλόριντα το Σαββατοκύριακο πριν από την ανάρτηση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δύο σύμβουλοι, που μίλησαν στο Axios, υποστηρίζουν ότι σε κάποια στιγμή ο Πούλτε έδειξε την εικόνα στον Τραμπ. Δεν είναι σαφές αν την είχε αποθηκευμένη στο κινητό του ή αν την είχε λάβει και τη μετέφερε στον πρόεδρο. Ένας από τους συμβούλους ανέφερε ότι η αντίδραση στο περιβάλλον τους ήταν χαλαρή και ότι «όλοι θεώρησαν πως ήταν αστείο».

Ωστόσο, υπάρχει και διαφορετική εκδοχή. Άλλος συνεργάτης που έχει σχέση με τον Πούλτε αρνείται ότι εκείνος ήταν η πηγή του meme, δημιουργώντας σύγχυση σχετικά με το ποιος τελικά ενέπλεξε τον Τραμπ με την εικόνα.

Ο ίδιος ο Πούλτε δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα, ενώ και ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τις πληροφορίες.

Η αρχική εκδοχή της εικόνας είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα σε λογαριασμό υποστηρικτή του MAGA κινήματος, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι δεν πρόκειται για αποκλειστικά πρωτότυπο υλικό του Τραμπ, αλλά για ανακυκλωμένο διαδικτυακό περιεχόμενο που προσαρμόστηκε πολιτικά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο «πράκτορας του χάους»

Ο Πούλτε, 37 ετών, έχει μια τάση να προκαλεί αντιπαραθέσεις, να καταλαμβάνει τα πρωτοσέλιδα και να εκνευρίζει άλλα μέλη της κυβέρνησης Τραμπ επισημαίνει το δημοσίευμα.

Τον Ιανουάριο, η Financial Times χαρακτήρισε τον Πούλτε «πράκτορα του χάους» λόγω του ρόλου του στην προώθηση ποινικής έρευνας του υπουργείου Δικαιοσύνης εναντίον του προέδρου της Fed, Τζέρομ Πάουελ, ο οποίος έγινε στόχος του Τραμπ λόγω της απροθυμίας του να μειώσει τα επιτόκια. Ο Πούλτε αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στην έρευνα.

Ο Πούλτε υπήρξε η κινητήρια δύναμη πίσω από μια αποτυχημένη προσπάθεια να απαγγελθούν ποινικές κατηγορίες εναντίον της Γενικής Εισαγγελέως της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, μιας Δημοκρατικής που κέρδισε μια αστική υπόθεση απάτης εναντίον του Τραμπ το 2024.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε απάντηση, οι Δημοκρατικοί έπεισαν με επιτυχία το Γενικό Λογιστήριο να διερευνήσει αν ο Πουλτε έχει καταχραστεί την ομοσπονδιακή εξουσία του.

Πέρυσι, ο Πούλτε μπήκε σε διαμάχη με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος απείλησε να τον χτυπήσει «στο πρόσωπο», σύμφωνα με το Politico.

Η ανάρτηση του Τραμπ προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση όχι μόνο λόγω της θρησκευτικής συμβολικής φόρτισης της εικόνας, αλλά και λόγω της χρονικής συγκυρίας καθώς έχει ξεσπάσει και μια πρωτόγνωρη πολιτική αντιπαράθεση με τον Πάπα Λέοντα, με αφορμή δηλώσεις και των δύο γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν.

Τις ημέρες πριν από το συγκεκριμένο γεγονός, είχε προηγηθεί και άλλη ανάρτηση με επιθετική ρητορική για τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς και δημόσια κριτική προς τον Πάπα Λέοντα, τον οποίο κατηγόρησε για πολιτική μεροληψία.