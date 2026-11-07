Ποιο χρώμα φεύγει από τα φανάρια -Τι αλλάζει στους δρόμους - iefimerida.gr

Η οδική ασφάλεια βρίσκεται εδώ και καιρό στο επίκεντρο των παρεμβάσεων των αρμόδιων αρχών, με τους κανόνες στους δρόμους να αλλάζουν σταδιακά και αρκετά από τα δεδομένα που θεωρούσαμε μέχρι σήμερα αυτονόητα να μπαίνουν ξανά στο τραπέζι.

Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε να δρομολογούνται σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η κυκλοφορία, με τις αρχές να αναζητούν νέους τρόπους ώστε να περιοριστούν οι επικίνδυνες συμπεριφορές και να αυξηθεί το επίπεδο προστασίας τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους πεζούς.﻿

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