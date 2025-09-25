Ποινή φυλάκισης πέντε χρόνων για τον Σαρκοζί -Δεν αποφεύγει τον εγκλεισμό ακόμα κι αν ασκήσει έφεση - iefimerida.gr

Αμετάκλητη απόφαση της γαλλικής δικαιοσύνης μοιάζει αυτή την ώρα η φυλάκιση του Νικολά Σαρκοζί,﻿ που καταδικάστηκε για την υπόθεση Καντάφι.

Είναι μια ιστορική στιγμή για τη Γαλλική Δημοκρατία. Ο πρώην Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5 ετών και πρόστιμο 100.000 ευρώ καθώς και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, επειδή κρίθηκε ένοχος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, σχετικά με εκατομμύρια που έφτασαν παράνομα στη Γαλλία, την περίοδο 2005-2007, από τη Λιβύη του Καντάφι.

Ωστόσο, ο Σαρκοζί αθωώθηκε για κατάχρηση δημοσίου χρήματος και παθητική δωροδοκία, καθώς το δικαστήριο δεν μπόρεσε να αποδείξει πως τα χρήματα από τη Λιβύη κατευθύνθηκαν προς την προεκλογική καμπάνια του, που βρισκόταν τότε σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με το Reuters και τη Le Monde, η καταδίκη του Σαρκοζί σημαίνει ότι ο πρώην πρόεδρος, ανεξαρτήτως από το αν και πότε θα ασκήσει έφεση, θα οδηγηθεί στη φυλακή σε χρόνο που θα αποφασιστεί προσεχώς.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως ο Σαρκοζί θα κλητευθεί εντός ενός μηνός από την Εισαγγελία, η οποία θα τον ενημερώσει για την ημερομηνία φυλάκισής του.

Αν και το μέτρο της αναστολής άμεσης εκτέλεσης της απόφασης που συνόδευε τη γνωστοποίηση της ποινής είχε δημιουργήσει αρχικά την εντύπωση πως ο πρώην πρόεδρος θα απέφευγε τον εγκλεισμό, η ερμηνεία της απόφασης ήταν διαφορετική.

Συνεπώς, λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης, πρέπει να θεωρείται σίγουρο πως ο Νικολά Σαρκοζί θα περάσει ένα διάστημα πίσω από τα σίδερα.

Σαρκοζί: Είμαι αθώος, θα παλέψω μέχρι την τελευταία μου πνοή

Στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά την ανακοίνωση της απόφασης για εκτελεστή ποινή φυλάκισης, ο Νικολά Σαρκοζί δήλωσε αθώος.

Αίσθηση έχει προκαλέσει η δήλωσή του, πως «αν θέλουν να με δουν να κοιμάμαι στη φυλακή, θα το κάνω, αλλά με το κεφάλι ψηλά».

Το ιστορικό της υπόθεσης

Η έρευνα ξεκίνησε το 2013, δύο χρόνια αφότου ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ, γιος του τότε ηγέτη της Λιβύης, κατηγόρησε για πρώτη φορά τον Σαρκοζί ότι έλαβε εκατομμύρια από τον πατέρα του για χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του.

Την επόμενη χρονιά ο Λιβανέζος επιχειρηματίας Ζιάντ Τακεντίν -ο οποίος για μεγάλο χρονικό διάστημα ενήργησε ως μεσάζων μεταξύ Γαλλίας και Μέσης Ανατολής- δήλωσε πως είχε γραπτές αποδείξεις ότι η προεκλογική εκστρατεία του Σαρκοζί χρηματοδοτήθηκε «άφθονα» από την Τρίπολη και ότι οι πληρωμές ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ συνεχίστηκαν και μετά την ανάληψη της προεδρίας.

Στο πλευρό του η Κάρλα Μπρούνι

Η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι, βρέθηκε στο πλευρό του σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας και δημοσίευσε μία φωτογραφία από τη σημερινή δίκη, αφού αποχώρησαν από το δικαστήριο, στην οποία εμφανίζονται να κρατιούνται χέρι-χέρι.

«Love is the answer» (Η αγάπη είναι η απάντηση) έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας, ενώ τη συνόδευσε με το hashtag «το μίσος δεν θα επικρατήσει».