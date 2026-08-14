Τα τραγούδια που προτίμησαν οι ακροατές με αφορμή την έκλειψη Ηλίου -Αναμενόμενο το πρώτο - iefimerida.gr

Η έκλειψη Ηλίου εκτόξευσε τις ακροάσεις τραγουδιών συγκεκριμένων τραγουδιών με σχετικό θέμα και, όπως ήταν αναμενόμενο, το «Total Eclipse Of The Heart» ξεχώρισε.



Περισσότερο από το 90% του Ήλιου καλύφθηκε αυτή την εβδομάδα από τη Σελήνη, ενώ σε περιοχές της ηπειρωτικής Ευρώπης σημειώθηκε πλήρης έκλειψη, η πρώτη από το 1999.



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Σύμφωνα με νέα στοιχεία ακροάσεων του Spotify, κατά τη διάρκεια της έκλειψης αυξήθηκαν σημαντικά οι ακροάσεις τραγουδιών με σχετικό θέμα και η Μπόνι Τάιλερ βρέθηκε στην κορυφή.



Συγκρίνοντας τις ακροάσεις την ημέρα της έκλειψης με τον ημερήσιο μέσο όρο από 1 έως 11 Αυγούστου, το «Total Eclipse Of The Heart» της Ουαλής τραγουδίστριας σημείωσε αύξηση 14% παγκοσμίως, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο η άνοδος έφτασε το 94% στις 12 Αυγούστου. Το τραγούδι είχε ήδη καταγράψει αύξηση στις ακροάσεις μετά τις 8 Ιουλίου, όταν η Μπόνι Τάιλερ πέθανε σε ηλικία 75 ετών σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας.

Ποια τραγούδια άκουσαν οι ακροατές με αφορμή την έκλειψη Ηλίου

Άλλα τραγούδια που σημείωσαν αύξηση παγκοσμίως κατά τη διάρκεια της έκλειψης ήταν τα εξής:

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«Moon Eclipsed the Sun» των Evolfo (+1.251%)

«Dark Side of the Moon» του Chris Staples (+405%)

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«Eclipse» των Pink Floyd (+144%)﻿

«Eclipse» της Delta Goodrem (+40%)



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«Ain't No Sunshine» του Bill Withers (+3%)

Η Shannon Carragher, senior editor του Spotify, δήλωσε ότι τα πολιτιστικά φαινόμενα, όπως μια ηλιακή έκλειψη, φέρνουν φυσικά τους ανθρώπους κοντά και τους κάνουν να αναζητούν το κατάλληλο soundtrack για να συνοδεύσει τη στιγμή. Όπως ανέφερε, οι μεγάλες αυξήσεις στις ακροάσεις δείχνουν πόσο βαθιά οι άνθρωποι βασίζονται στη μουσική για να ενισχύσουν και να συνδέσουν τις κοινές εμπειρίες τους.



Το «Total Eclipse Of The Heart» κυκλοφόρησε στις 11 Φεβρουαρίου 1983 και συμπεριλήφθηκε στο πέμπτο στούντιο άλμπουμ της Τάιλερ, «Faster Than The Speed Of Night». Το τραγούδι έφτασε στην κορυφή του βρετανικού Singles Chart και έγινε το πέμπτο εμπορικότερο single του 1983. Έχει πουλήσει περισσότερα από 13 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, ενώ το μουσικό βίντεο έχει ξεπεράσει το 1,3 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube και το ένα δισεκατομμύριο streams στο Spotify.

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Πηγή: Euronews