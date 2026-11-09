Ποια είναι η Άλις Χουάνγκ, η Κινέζα που κατηγορείται ότι ήταν ερωμένη και κατασκόπευε τον CEO της Nvidia - iefimerida.gr

Διεθνή ΜΜΕ δημοσιεύουν στοιχεία για την Άλις Χουάνγκ, η οποία κατηγορείται ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας ενώ διατηρούσε ερωτική σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ, επικεφαλής της αμερικανικής Nvidia.

Οι διαθέσιμες πληροφορίες για τη γυναίκα -η οποία είναι γνωστή και ως Χουάνγκ Λε- είναι περιορισμένες. Ωστόσο, δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι πρόκειται για στέλεχος στον τομέα της τεχνολογίας που κατείχε ανώτερη θέση σε εταιρεία κέντρων δεδομένων με έδρα τη Σιγκαπούρη, τη Megaspeed International.

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Ποια είναι η Άλις Χουάνγκ

Το AFP συγκέντρωσε όλα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά για το πρόσωπό της και τη Megaspeed International. Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλείται πληροφορίες των «New York Times», που ήταν και το πρώτο Μέσο που αποκάλυψε ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ φέρεται να αποτέλεσε στόχο σχεδίου κατασκοπείας.

Σύμφωνα με τους «NYT», η Χουάνγκ είναι Κινέζα υπήκοος, η οποία στρατολογήθηκε από το Πεκίνο για να συλλέξει πληροφορίες για το υψηλόβαθμο στέλεχος της Nvidia. Παρά το γεγονός ότι μοιράζονται το ίδιο επώνυμο, η Χουάνγκ δεν έχει συγγενική σχέση με τον 63χρονο, γεννημένο στην Ταϊβάν, επικεφαλής του αμερικανικού κολοσσού κατασκευής τσιπ για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της υπόθεσης παρακολούθησης, αναφέρει ότι η Χουάνγκ μιλά καλά αγγλικά και διαθέτει ισχυρές διασυνδέσεις στα υψηλότερα κλιμάκια της παγκόσμιας βιομηχανίας τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο κλάδο, καθώς ΗΠΑ και Κίνα ανταγωνίζονται η μία την άλλη στην ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία ενδέχεται να έχουν και στρατιωτικές εφαρμογές.

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Σε αναζήτηση στο διαδίκτυο βρέθηκε επίσης ένα σύντομο προφίλ της Χουάνγκ, συνοδευόμενο από φωτογραφία της, σε μια κινεζική βάση δεδομένων για επενδυτικά κεφάλαια. Σε αυτό αναφερόταν ότι είχε εργαστεί, μεταξύ άλλων, στην Τράπεζα HSBC και στα κινεζικά μέσα ενημέρωσης CCTV και Hunan TV ως ρεπόρτερ. Το AFP δεν κατάφερε να επαληθεύσει το περιεχόμενο του προφίλ ή ποιος το συνέταξε, ωστόσο επιχείρησε να επικοινωνήσει με τις εταιρείες που αναφέρονται σε αυτό.

Η συγγνώμη του επικεφαλής της Nvidia



Την περασμένη εβδομάδα, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ και η Άλις Χουάνγκ διατηρούσαν στενή σχέση. Την Κυριακή, ο Χουάνγκ δήλωσε σε εργαζομένους της Nvidia ότι λυπάται «βαθύτατα» επειδή υπήρξε «άπιστος» προς τη σύζυγό του.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ με τη σύζυγό του, Λόρι Χουάνγκ © AP Photo/Carolyn Kaster

Μια φωτογραφία από εκδήλωση του κλάδου το 2024, η οποία αναρτήθηκε στο LinkedIn, φαίνεται να δείχνει το αφεντικό της Nvidia να κάθεται δίπλα σε μια γυναίκα με μακριά μαλλιά και εντυπωσιακά κοσμήματα, η οποία εικάζεται ότι είναι η Άλις Χουάνγκ. Την επόμενη χρονιά, και οι δύο παρευρέθηκαν σε δείπνο που παρέθεσε ο Χουάνγκ σε κινεζικό εστιατόριο στην Ταϊπέι, κατά τη διάρκεια της Computex, της κορυφαίας έκθεσης τεχνολογίας στο νησί. Δημοσιογράφοι βρίσκονταν έξω από το εστιατόριο και κατέγραφαν τα όσα συνέβαιναν, καθώς ο Τζένσεν Χουάνγκ και μια γυναίκα -που ταυτοποιήθηκε ως η Άλις Χουάνγκ και φορούσε ροζ φόρεμα- συνομιλούσαν με άλλους παρευρισκόμενους.



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Σε κάποιο σημείο, όπως φαίνεται σε ζωντανές μεταδόσεις των μέσων ενημέρωσης, ο Χουάνγκ την αγκαλιάζει ενώ εκείνη τον φιλά στο δεξί μάγουλο. Σε άλλο σημείο διακρίνεται η Χουάνγκ να ακολουθεί τον επικεφαλής της Nvidia καθώς εκείνος επιστρέφει στο εστιατόριο μετά από συνομιλία με δημοσιογράφους στον εξωτερικό χώρο, περνώντας τα δάχτυλά της κατά μήκος της μέσης του. Αργότερα, αποχωρούν από το εστιατόριο με το ίδιο αυτοκίνητο.

Ποια είναι η εταιρεία στην οποία εργάζεται η Άλις Χουάνγκ

Σύμφωνα με τους New York Times και τη Wall Street Journal, αξιωματούχοι των ΗΠΑ κατέληξαν πέρυσι στο συμπέρασμα ότι η Άλις Χουάνγκ προσέγγιζε τον επικεφαλής της Nvidia με σκοπό να τον κατασκοπεύσει.

Την περίοδο εκείνη, η Χουάνγκ φέρεται να κατείχε ανώτερη διοικητική θέση στην εταιρεία κέντρων δεδομένων Megaspeed International, η οποία μισθώνει υπολογιστική ισχύ σε άλλες επιχειρήσεις για την εκπαίδευση και τη λειτουργία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Στον ιστότοπο της η Megaspeed αναφέρει ότι η εταιρεία αποτελεί «βασικό επιχειρηματικό συνεργάτη της Nvidia στον τομέα των υπηρεσιών υπολογιστικής ισχύος μέσω cloud στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού». Στο LinkedIn, η εταιρεία δηλώνει ότι διατηρεί γραφεία στη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία και την Ινδονησία, απασχολεί περίπου 2 έως 10 εργαζομένους και διαθέτει 25 «συνεργαζόμενα μέλη».



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Όπως σημειώνει το AFP, όταν κάλεσε τον αριθμό που αναγράφεται στον ιστότοπο της Megaspeed, το άτομο που απάντησε δήλωσε ότι δεν γνωρίζει την εταιρεία και ότι ο αριθμός αντιστοιχεί σε οικιακή τηλεφωνική γραμμή. Σύμφωνα με τον ιστότοπο της κυβέρνησης της Σιγκαπούρης, η εταιρεία ονομαζόταν παλαιότερα 7Road International, γεγονός που υποδηλώνει διασυνδέσεις με την κινεζική εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών 7Road.



Σύμφωνα με τους New York Times η αμερικανική κυβέρνηση διεξάγει έρευνα για τη Megaspeed από το 2024, εξετάζοντας το ενδεχόμενο η εταιρεία να διοχέτευε τσιπ της Nvidia στην Κίνα. Υπενθυμίζεται ότι η Ουάσινγκτον έχει επιβάλλει περιορισμούς στις εξαγωγές προς την Κίνα των πιο προηγμένων τσιπ της Nvidia, επικαλούμενη ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια. Πρόκειται επίσης για ένα μέτρο ώστε να διατηρήσει το προβάδισμα τον τομέα της ΑΙ.

Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, η εταιρεία βρίσκεται επίσης στο μικροσκόπιο των αρχών της Σιγκαπούρης, οι οποίες το 2025 εξέτασαν την Άλις Χουάνγκ.



Τέλος, σημειώνεται ότι πέρυσι το Bloomberg News είχε επίσης αναφερθεί στην έρευνα των αρχών της Σιγκαπούρης σχετικά με τη Megaspeed, με αφορμή καταγγελίες για παράνομη διακίνηση τσιπ της Nvidia προς την Κίνα. Τον Δεκέμβριο του 2025, η Megaspeed δήλωσε ότι το ρεπορτάζ του Bloomberg «περιέχει παραπλανητικές πληροφορίες και εσφαλμένους υπαινιγμούς, συμπεριλαμβανομένων υπονοιών ότι ενδέχεται να εμπλεκόμαστε σε παράνομες μεταφορές τσιπ».