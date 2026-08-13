Ποδοσφαιριστής έτρεχε με 307 χλμ./ώρα -Ποιος είναι, ποια θα είναι η τιμωρία του - iefimerida.gr

Ένας ποδοσφαιριστής θα περάσει τα επόμενα χρόνια στη φυλακή, αφού αποφάσισε να καταγράψει σε βίντεο τον εαυτό του να οδηγεί με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 300 χλμ./ώρα και στη συνέχεια να δημοσιεύσει τα συγκεκριμένα πλάνα στα social media.

Η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί μία από τις πλέον επικίνδυνες παραβάσεις στους δρόμους, καθώς ακόμη και ένα μικρό λάθος σε τόσο υψηλές ταχύτητες μπορεί να οδηγήσει σε τροχαίο με ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες, όπως επανειλημμένως έχουν τονίσει ο αρχές.

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