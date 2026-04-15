Η πλουσιότερη γυναίκα της Αυστραλίας θα πρέπει πλέον να μοιραστεί την περιουσία της -Ποια είναι η Τζίνα Ράινχαρτ - iefimerida.gr

Η Τζίνα Ράινχαρτ, ιδιοκτήτρια ορυχείων και πλουσιότερη γυναίκα της Αυστραλίας, θα πρέπει πλεόν, με απόφαση δικαστηρίου, να μοιράσει μέρος της περιουσίας της.

Η Ράινχαρτ είναι μεγιστάνας των εξορύξεων και επικεφαλής της Hancock Prospecting, με καθαρή περιουσία που ξεπερνά τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Μάλιστα, διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση στη λίστα του Forbes για τους πλουσιότερους ανθρώπους στην Αυστραλία.

Η 72χρονη δισεκατομμυριούχος θα πρέπει τώρα να δώσει μερίδιο στα παιδιά της και σε απογόνους του πρώην συνεργάτη του πατέρα της, Πίτερ Ράιτ, οι οποίοι ήταν και οι ενάγοντες σε μία δίκη που κράτησε 13 χρόνια (!).

Η Τζίνα Ράινχαρτ κληρονόμησε τις επιχειρήσεις σιδηρομεταλλεύματος του πατέρα της, Λανγκ Χάνκοκ, το 1992, και συνέχισε να αναπτύσσει ορυχεία στην πλούσια σε ορυκτά περιοχή Πιλμπάρα της Δυτικής Αυστραλίας (WA).

Δύο από τα παιδιά της και οι κληρονόμοι των επιχειρηματικών εταίρων του εκλιπόντος πατέρα της, υποστήριξαν ότι δικαιούνταν σημαντικό μερίδιο από τα δικαιώματα εκμετάλλευσης και εξόρυξης και έσυραν τη δισεκατομμυριούχο στα δικαστήρια.

Η διαμάχη για το κοίτασμα Hope Downs

Η δικαστική διαμάχη επικεντρώθηκε στο κοίτασμα Hope Downs, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο κερδοφόρα στην Αυστραλία.

Εκτός από τους κληρονόμους πρώην συνεργατών του πατέρα της, η νομική υπόθεση αφορούσε επίσης δύο από τα παιδιά της Ράινχαρντ -την Μπιάνκα και τον Τζον-, τα οποίοι ισχυρίστηκαν ότι η μητέρα τους είχε μεταφέρει επικερδή δικαιώματα εξόρυξης από ένα οικογενειακό καταπίστευμα σε μέρος της επιχείρησης που δεν μπορούσαν να αγγίξουν.

Τα παιδιά ισχυρίστηκαν ότι ο παππούς τους σκόπευε να μοιραστεί τον πλούτο από τα ορυχεία στο Hope Downs μαζί τους, αλλά η μητέρα τους είχε σκόπιμα αρνηθεί την πρόσβαση στην περιουσία.

Σήμερα, η Δικαιοσύνη αποφάνθηκε τελικά ότι η Ράινχαρτ πρέπει να καταβάλει παρελθόντα και μελλοντικά δικαιώματα στους αντίπαλους κληρονόμους, τόσο τους δικούς της όσο και των πρώην συνεργατών του πατέρα της, αλλά τα δικαιώματα εξόρυξης παραμένουν δικά της.