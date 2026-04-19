«Μου δώσατε άδεια να περάσω»: Ηχητικό ντοκουμέντο με τον καπετάνιο την ώρα που το πλοίο του δέχεται πυρά στα Στενά του Ορμούζ - iefimerida.gr

Ηχητικό ντοκουμέντο αποτυπώνει τι συνέβη όταν δύο δεξαμενόπλοια επιχείρησαν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ αλλά δέχτηκαν πυρά από τις ιρανικές δυνάμεις.



Το Σάββατο, λίγο μετά την έναρξη της επαναλειτουργίας της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης άνοιξαν πυρ κατά δύο δεξαμενόπλοιων με σημαία Ινδίας που επιχείρησαν να περάσουν.

Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ και τα πλοία δεν υπέστησαν ζημιές.



Ηχητικό ντοκουμέντο: «Μου δώσατε άδεια να περάσω. Πυροβολείτε»

Και τώρα, έρχεται στο φως το σήμα κινδύνου από ένα από τα δεξαμενόπλοια αυτά, αποτυπώνοντας τη σύγχυση που επικράτησε κατά τη διάρκεια των πυρών. Στην ηχητική καταγραφή, ο καπετάνιος του πλοίου ακούγεται να λέει: «Μου δώσατε άδεια να περάσω» δεδομένου ότι το καθεστώς είχε αρχικά ανακοινώσει ότι η θαλάσσια οδός είχε ανοίξει πλήρως, προτού βέβαια ανακαλέσει και επιβάλει εκ νέου «αυστηρό έλεγχο» στα Στενά, υπό το φως του αμερικανικού αποκλεισμού.



Στην ασύρματη επικοινωνία, ο καπετάνιος του πετρελαιοφόρου Sanmar Herald απευθύνεται στο «ναυτικό Sepah», που είναι η ονομασία του Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Εμφανώς ανήσυχος, συνεχίζει: «Εδώ το μηχανοκίνητο πλοίο Sanmar Herald. Μου δώσατε άδεια να περάσω! Το όνομά μου είναι δεύτερο στη λίστα σας. Μου δώσατε άδεια να περάσω! Πυροβολείτε τώρα. Αφήστε με να επιστρέψω!»

Δεδομένα θαλάσσιας παρακολούθησης δείχνουν ότι το Sanmar προχώρησε σε ένα τμήμα των Στενών πριν κάνει απότομη αναστροφή. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο NBC, το πλοίο βρισκόταν στην «Πράσινη Ζώνη» των Στενών.

Τα πλοία επιχειρούσαν να διασχίσουν τα Στενά αφού ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε την Παρασκευή ότι το καθεστώς είχε συμφωνήσει να τα ανοίξει πλήρως. Ωστόσο, αναγκάστηκαν να αλλάξουν την πορεία τους το Σάββατο, όταν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) προειδοποίησαν ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει τα Στενά θα δεχθεί επίθεση.

Οι IRGC εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία ανέφεραν: «Η προσέγγιση στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί συνεργασία με τον εχθρό και το παραβατικό πλοίο θα αποτελέσει στόχο». Πρόσθεσαν ότι «κανένα πλοίο δεν πρέπει να αποπλεύσει από το αγκυροβόλιό του στον Περσικό Κόλπο ή στη Θάλασσα του Ομάν».