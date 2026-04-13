Reuters: Πλοία που παραβιάζουν τον αμερικανικό αποκλεισμό αντιμετωπίζουν «αναχαίτιση, εκτροπή και κατάσχεση» - iefimerida.gr

Λεπτομέρειες για τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ αργότερα σήμερα παρείχε ο αμερικανικός στρατός.



Όπως μεταδίδει το Reuters, o αμερικανικός στρατός ετοιμάζεται να επιβάλει αποκλεισμό στον Κόλπο του Ομάν και στην Αραβική Θάλασσα, ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, και αυτός θα ισχύει για όλη τη ναυσιπλοΐα ανεξαρτήτως σημαίας, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα που απέστειλε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) προς τους ναυτικούς και επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

«Ο αποκλεισμός δεν θα παρεμποδίσει τη διέλευση ουδέτερων πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ»



Η Centcom προειδοποιεί ότι τα πλοία που «εισέρχονται ή εξέρχονται από την αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια υπόκεινται σε αναχαίτιση, εκτροπή και κατάσχεση», όπως αναφέρεται στο σημείωμα.

Ο αποκλεισμός πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στις 14:00 GMT (17:00 ώρα Ελλάδος), επιβεβαιώνει το σημείωμα.



Σύμφωνα με το σημείωμα, «ο αποκλεισμός δεν θα παρεμποδίσει τη διέλευση ουδέτερων πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς».



Η Centcom αναφέρει ότι ο αποκλεισμός καλύπτει «το σύνολο της ιρανικής ακτογραμμής», συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των ιρανικών λιμανιών και πετρελαϊκών τερματικών σταθμών.

Προσθέτει ότι ανθρωπιστικές αποστολές, όπως τρόφιμα και ιατρικές προμήθειες, θα επιτρέπονται, υπό την προϋπόθεση ελέγχου.