«Πλησιάζει η ώρα σας»: Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ απειλεί την ηγεσία των Χούθι με κόλαση - iefimerida.gr

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ απείλησε με κόλαση την ηγεσία των Χούθι στην Υεμένη προειδοποιώντας ότι πλησιάζει η ώρα τους κι ότι η σημαία του Ισραήλ θα κυματίσει στη Σανάα.

Απευθυνόμενος μέσω της πλατφόρμας Χ στον ηγέτη των Χούθι ο Ίσραελ Κατς έγραψε: «Αμπντούλ Μαλίκ αλ Χούθι, έρχεται η ώρα σου. Θα συναντήσεις ς ολόκληρη την κυβέρνησή σου και όλα τα αποτυχημένα μέλη του άξονα του κακού στον πυθμένα της κόλασης, όπου σε περιμένουν».

Και συνέχισε γράφοντας ότι η σημαία του Ισραήλ θα αντικαταστήσει το λάβαρο των Χούθι, που κυματίζει τώρα στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά.

Νέα κλιμάκωση μεταξύ Ισραήλ και Χούθι

Oι απειλές του Κατς συνιστούν νέα κλιμάκωση στον πόλεμο φθοράς μεταξύ του Ισραήλ και των Χούθι. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν σιίτες αντάρτες της Υεμένης έχουν επανειλημμένα επιτεθεί στο Ισραήλ με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ισχυριζόμενοι ότι υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους. Τον Νοέμβριο του 2023, οι Χούθι άρχισαν επίσης να επιτίθενται σε εμπορικά πλοία που φέρονται να συνδέονται με το Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.

Μόνο αυτήν την εβδομάδα σημειώθηκαν σχεδόν καθημερινές συγκρούσεις. Την Πέμπτη ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε έναν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, ενώ την Τρίτη οι IDF εξαπέλυσαν αεροπορική επίθεση στο ελεγχόμενο από τους Χούθι λιμάνι Χοντέιντα, αφού προηγουμένως είχαν καλέσει τον ντόπιο πληθυσμό να απομακρυνθεί.

Ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι οι Χούθι χρησιμοποιούν το λιμάνι αυτό «για τη μεταφορά όπλων που προμηθεύτηκαν από το ιρανικό καθεστώς» και τα οποία προορίζονταν «για την πραγματοποίηση επιθέσεων κατά του κράτους του Ισραήλ και των συμμάχων του».

Λίγες ώρες μετά τον βομβαρδισμό του λιμανιού, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε έναν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη. Η επίθεση προκάλεσε συναγερμό στην Ιερουσαλήμ.

Το Ισραήλ έχει εντείνει το τελευταίο διάστημα τις επιθέσεις του εναντίον των Χούθι. Την περασμένη εβδομάδα, αρκετές δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Σανάα, ενώ στα τέλη Αυγούστου, ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Χούθι, Άχμεντ Γκαλέμπ αλ-Ράουι, και σχεδόν τα μισά μέλη του υπουργικού συμβουλίου του σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.