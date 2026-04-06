Το πλήρωμα του Artemis ΙΙ της NASA ανέφερε μυρωδιά καμένου -Προέρχεται από την τουαλέτα του σκάφους - iefimerida.gr

Η αποστολή Artemis II της NASA, που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, έχει αναζωπυρώσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την εξερεύνηση του Διαστήματος.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II ανέφεραν μια έντονη μυρωδιά καμένου στην καμπίνα του διαστημοπλοίου Orion, κοντά στην τουαλέτα, προκαλώντας ανησυχία.

Η NASA είχε ενημερώσει το πλήρωμα για την πιθανή μυρωδιά και οι αστροναύτες ήθελαν να επιβεβαιώσουν την έντασή της, παράλληλα, υπήρξε τεχνικό πρόβλημα με την τουαλέτα που διορθώθηκε.

Η αποστολή Artemis II, διάρκειας 10 ημερών, σηματοδοτεί την επιστροφή ανθρώπων σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη.

Σύμφωνα με το CNN, η NASA ανακοίνωσε ότι το Σάββατο το πλήρωμα της αποστολής Artemis II ανέφερε μία περίεργη μυρωδιά καμένου που προερχόταν από το μπάνιο του σκάφους.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η υπηρεσία, οι αστροναύτες είπαν ότι είχαν ξαναπαρατηρήσει τη μυρωδιά, όμως αυτή τη φορά «ήταν διαφορετική και πιο έντονη».

«Artemis II»: Η πρώτη επανδρωμένη αποστολή της NASA προς τη Σελήνη με τουαλέτα στο σκάφος

Το πρόγραμμα Artemis II είναι η πρώτη επανδρωμένη αποστολή της NASA προς τη Σελήνη με τουαλέτα εντός του σκάφους.

Την τρίτη ημέρα της αποστολής, οι αστροναύτες ξεκίνησαν προετοιμασίες μέσα στην καμπίνα του διαστημοπλοίου Orion για τη φάση παρατήρησης της Σελήνης.

Όπως δήλωσε ο διοικητής της αποστολής, Reid Wiseman, «όταν ανοίξαμε την πόρτα, όλοι στην καμπίνα ένιωσαν τη μυρωδιά». Η NASA είχε ήδη ενημερώσει το πλήρωμα για το ζήτημα, όμως οι αστροναύτες θέλησαν να επιβεβαιώσουν αν η ένταση της οσμής είναι εντός των αναμενόμενων ορίων.

Παρά τη μυρωδιά, ο διοικητής τόνισε ότι το πλήρωμα δεν ανησυχεί.

Η τουαλέτα του σκάφους βρίσκεται στο δάπεδο της καμπίνας και απαιτεί από τους αστροναύτες να χρησιμοποιούν λαβές στήριξης, ώστε να παραμένουν στη θέση τους λόγω έλλειψης βαρύτητας.

Στην αρχή της αποστολής, οι ελεγκτές εντόπισαν και ένα τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα της τουαλέτας, το οποίο αποκαταστάθηκε μετά από λίγες ώρες.

Υγιεινή και περιορισμοί στον χώρο

Σε αντίθεση με τη ζωή στη Γη, το Orion δεν διαθέτει νιπτήρες ή τρεχούμενο νερό. Η προσωπική υγιεινή γίνεται με ειδικό σαμπουάν και σαπούνι που δεν χρειάζονται ξέβγαλμα. Για το βούρτσισμα των δοντιών, οι αστροναύτες είτε καταπίνουν την οδοντόκρεμα είτε τη σκουπίζουν με πετσέτες.

Με διαθέσιμο χώρο περίπου 9,35 κυβικά μέτρα, η κάψουλα είναι μεγαλύτερη από εκείνες της εποχής του Apollo, αλλά παραμένει περιορισμένη για τέσσερα άτομα.

Η αποστολή

Η αποστολή Artemis II, που αναμένεται να διαρκέσει περίπου 10 ημέρες, σηματοδοτεί την επιστροφή ανθρώπων σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη μετά από περισσότερα από 50 χρόνια.