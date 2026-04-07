Ιρανικά ΜΜΕ: Οι ΗΠΑ χτύπησαν δεκάδες στρατιωτικούς στόχους στη νήσο Χαργκ, live οι εξελίξεις - iefimerida.gr

Ιρανικά ΜΜΕ: Οι ΗΠΑ χτύπησαν δεκάδες στρατιωτικούς στόχους στη νήσο Χαργκ, live οι εξελίξεις

Καπνοί σε φωτογραφία που φέρεται να απεικονίζει εγκαταστάσεις στη νήσο Χαργκ
Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στη νήσο Χαργκ του Ιράν, όπως μετέδωσε σήμερα ο ιστότοπος Axios.

Το αμερικανικό μέσο επικαλείται μη κατονομαζόμενο υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο.

Οι ΗΠΑ χτύπησαν δεκάδες στρατιωτικούς στόχους σε ιρανικό νησί, σύμφωνα με άλλον αξιωματούχο στο NBC News.

Πληροφορίες νωρίτερα έκαναν λόγο για «αμερικανο-ισραηλινή» επίθεση στη νήσο Χαργκ σύμφωνα ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν και οι πρώτες πληροφορίες από ισραηλινά ΜΜΕ δεν έκαναν λόγο για ισραηλινή εμπλοκή στα χτυπήματα.

Συγκεκριμένα, το ιρανικό πρακτορείο Mehr κάνει λόγο για αεροπορική επίθεση από αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις, και βίντεο φέρονται να δείχνουν καπνούς από τα σημεία που χτυπήθηκαν στη νήσο Χαργκ.

Φρουροί της Επανάστασης: Η αυτοσυγκράτηση έληξε

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν φέρονται εξοργισμένοι από τα πλήγματα στη νήσο Χαργκ: «Η αυτοσυγκράτηση έληξε. Η αντίδρασή μας θα είναι πλέον χωρίς δισταγμό, στερώντας από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο για χρόνια. Αν ο αμερικανικός στρατός ξεπεράσει τα όρια, η αντίδρασή μας θα ξεπεράσει τα όρια της περιοχής».

Live όλες οι εξελίξεις:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ