Πλήρης ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός - iefimerida.gr

Ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών έχει «σταματήσει πλήρως τις οικονομικές συναλλαγές» που πραγματοποιούνται μέσω θαλάσσης προς και από το Ιράν, σύμφωνα με έναν από τους στρατιωτικούς διοικητές των ΗΠΑ.

Πλήρης ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών

Ο Μπραντ Κούπερ είναι επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η οποία καλύπτει τη Μέση Ανατολή.

«Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών έχει εφαρμοστεί πλήρως, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις διατηρούν τη ναυτική υπεροχή στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Κούπερ.

Υπογράμμισε ότι το 90% της ιρανικής οικονομίας τροφοδοτείται από το διεθνές εμπόριο μέσω θαλάσσης και ότι οι ΗΠΑ πέτυχαν τον στόχο τους σε λιγότερο από 36 ώρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να εμποδίσει «οποιοδήποτε και όλα τα πλοία που προσπαθούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν» από τα Στενά του Ορμούζ από τις 3 μ.μ. της Δευτέρας, μετά την αποτυχία των συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν το Σαββατοκύριακο.

Παρά τις δηλώσεις του Κούπερ, χθες αναφέραμε ότι ένα ιρανικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με το όνομα Shabdis, είχε αποπλεύσει από τις ιρανικές ακτές στον Κόλπο του Ομάν μετά την έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού.

ΑΠΕ-ΜΠΕ