Πλάσμα «στο μέγεθος δύο γηπέδων μπάσκετ» βρέθηκε στα βάθη της θάλασσας - iefimerida.gr

Στις Νήσους Σολομώντα, βόρεια της Αυστραλίας, ερευνητές ανακάλυψαν στη θάλασσα κοράλλι που έχει το μέγεθος δύο γηπέδων μπάσκετ ή πέντε γηπέδων τένις.

Με πλάτος 34 μέτρα, μήκος 32 μέτρα και ύψος 5,5 μέτρα, με περιφέρεια 183 μέτρα αυτό το κοράλλι είναι εντυπωσιακά μεγάλο, και εκτιμάται ότι αναπτύσσεται αδιάκοπα εδώ και περίπου 300 με 500 χρόνια. Σε αντίθεση με τους τυπικούς υφάλους, είναι ένα ενιαίο δίκτυο πανομοιότυπων πολυπόδων οι οποίοι υπολογίζεται ότι είναι σχεδόν ένα δισεκατομμύριο. Το χαρακτηριστικό αυτό καθιστά το συγκεκριμένο κοράλλι ένα ζωτικό βιότοπο για εκατοντάδες ψάρια και άλλη θαλάσσια ζωή.

Η ανακάλυψή του αρχικά θεωρήθηκε μεγάλο ναυάγιο από την ομάδα του National Geographic. Μόνο χάρη στην υποβρύχια έρευνα ενός υποβρύχιου κινηματογραφιστή παρατηρήθηκαν τα ζωντανά χρώματα μιας Pavona clavus, ενός σπάνιου και πετρώδους κοραλλιού που διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στο τοπικό θαλάσσιο οικοσύστημα. Η ερευνητική ομάδα συνέκρινε την ανακάλυψη με την «συνάντηση με το ψηλότερο δέντρο στον κόσμο», τονίζοντας την ανεκτίμητη σημασία αυτού του κοραλλιού για τη μελέτη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.

Ποιες είναι οι απειλές που αντιμετωπίζουν τα κοράλλια σε όλο τον κόσμο

Μεγάλο μέρος των κοραλλιογενών υφάλων σε ρηχά νερά απειλείται σημαντικά. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης, το 44% των κοραλλιών που σχηματίζουν υφάλους σε θερμά νερά βρίσκονται πλέον στην κόκκινη λίστα των απειλούμενων ειδών. Η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη απειλή, και σύμφωνα με προβλέψεις η άνοδος της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό μόνο σε σχέση με μέσες προ-βιομηχανικές θερμοκρασίες θα μειώσει τους τροπικούς υφάλους κατά 70 έως 90%.

Πώς μπορεί η ανακάλυψη αυτού του κοραλλιού να βοηθήσει στη θαλάσσια προστασία

Το συγκεκριμένο κοράλλι λόγω της θέσης του στα βάθη του ωκεανού έχει προστατευθεί από ό,τι απειλεί υφάλους σε πιο ρηχά νερά και λειτουργεί ως δεξαμενή γενετικών πληροφοριών που θα μπορούσαν να είναι κρίσιμες για την επιβίωση των κοραλλιών σε περιόδους κλιματικής αλλαγής.