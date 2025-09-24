Axios: Αυτό είναι το πλάνο «21 σημείων» του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - iefimerida.gr

Το σχέδιο που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση με τους ηγέτες των αραβικών κρατών για το τέλος του πολέμου στη Γάζα δημοσίευσε το Axios.

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ μαζί με τον Στιβ Γουίτκοφ παρουσίασαν σε Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες ένα «σχέδιο 21 σημείων» για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και για τη διακυβέρνηση μετά τη Χαμάς, αποσπώντας -όπως σημειώνει- θετικές αντιδράσεις από τους παρευρισκομένους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε λεπτομερώς ένα σχέδιό του για το τέλος της αιματοχυσίας στην περιοχή, φοβούμενος -βλέποντας τις εξελίξεις- ότι το Ισραήλ όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση θα απομονώνεται όλο και περισσότερο διεθνώς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που άντλησε το Axios, οι αμερικανικές προτάσεις ήταν «παραλλαγές ιδεών που συζητούνται τους τελευταίους έξι μήνες» και «επικαιροποιήσεις ιδεών που είχαν αναπτύξει ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ».



Τα κυριότερα σημεία της πρότασης Τραμπ για τη Γάζα

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα κυριότερα σημεία της πρότασης «21 σημείων» του Ντόναλντ Τραμπ είναι τα εξής:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Μόνιμη εκεχειρία.

Σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Μεταπολεμικό σχέδιο με μηχανισμό διακυβέρνησης στη Γάζα χωρίς τη Χαμάς.

Μία δύναμη ασφαλείας που θα περιλαμβάνει Παλαιστινίους αλλά και στρατιώτες από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες.

Χρηματοδότηση από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες για τη νέα διοίκηση στη Γάζα και την ανοικοδόμηση του θύλακα.

Κάποια εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο Τραμπ φέρεται να ζήτησε επίσης από τους Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες να υποστηρίξουν αυτές τις αρχές και να δεσμευτούν να συμμετάσχουν στο μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα.



Οι προϋποθέσεις που έθεσαν οι ηγέτες των αραβικών κρατών

Οι ηγέτες και αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν ενθάρρυναν το σχέδιό του, ωστόσο έθεσαν ορισμένες προϋποθέσεις για να το υποστηρίξουν.

Αυτές είναι:

Το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης ή της Γάζας.

Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει τμήματα της Γάζας.

Το Ισραήλ δεν θα χτίσει εποικισμούς στη Γάζα.

Το Ισραήλ θα σταματήσει να υπονομεύει το status quo στο Τζαμί Αλ-Άκσα.

Η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα θα αυξηθεί αμέσως.

Δύο πηγές είπαν ότι ο Τραμπ κατέστησε σαφές στους Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Politico ήταν το πρώτο που μετέδωσε τη δέσμευση του Τραμπ να αποτρέψει την προσάρτηση.

Σε κοινή δήλωση, τα επτά κράτη που συμμετείχαν στη σύνοδο τόνισαν: «Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Τραμπ και υπογραμμίζουμε τη σημασία της ηγεσίας του για να τερματιστεί ο πόλεμος και να ανοίξουν ορίζοντες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

«Πρώτη φορά νιώσαμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό σχέδιο στο τραπέζι για τη Γάζα»

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος, Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι, εξέδωσε ξεχωριστή δήλωση υπέρ του σχεδίου του Τραμπ.

«Εκτιμώ τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να σταματήσει τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας ειδικότερα, και την επιδίωξή του για ειρήνη στη Μέση Ανατολή γενικότερα. Εκτιμώ τις προτάσεις που παρουσίασε στη συνάντησή του χθες στη Νέα Υόρκη με μια σειρά Αράβων και μουσουλμάνων ηγετών, τις οποίες θεωρώ σημαντικό θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε περαιτέρω την επόμενη περίοδο για την επίτευξη της ειρήνης», είπε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Για πρώτη φορά νιώσαμε ότι υπήρχε ένα σοβαρό σχέδιο στο τραπέζι. Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει αυτό το κεφάλαιο να κλείσει ώστε να προχωρήσουμε σε καλύτερα πράγματα για την περιοχή», είπε Άραβας αξιωματούχος που δεν κατονομάστηκε.

Ο Τραμπ είπε στους Άραβες ηγέτες ότι το επόμενο βήμα είναι να συζητήσει το σχέδιο με τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, ώστε να εξασφαλίσει τη στήριξή του.

«Το αμερικανικό πλαίσιο ήταν καλό, αλλά χρειαζόταν λίγο περισσότερη επεξεργασία με τη συμβολή των αραβικών χωρών. Αφού οριστικοποιηθεί, οι ΗΠΑ θα πρέπει να το "πουλήσουν" στον Μπίμπι», είπε ένας Άραβας αξιωματούχος.