Το plan Β της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας -Το δάνειο «γέφυρα» χωρίς τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία - iefimerida.gr

Στην ΕΕ συζητείται ένα plan B για να επιτευχθεί η άμεση χρηματοδότηση της εμπόλεμης Ουκρανίας, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.﻿

Οι ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την Ουκρανία, καθώς η χρηματοδότηση του Κιέβου κινδυνεύει να εξαντληθεί στις αρχές του 2026, σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέρει να συμφωνήσει έγκαιρα για τη χρήση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων σε ευρωπαϊκό έδαφος, υπογραμμίζει το Politico.

Η οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία

Το σχέδιο αυτό προβλέπει τη χορήγηση ενός ενδιάμεσου δανείου-γέφυρα για να διασφαλιστεί η οικονομική επιβίωση της Ουκρανίας, μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για το μακροπρόθεσμο δάνειο αποζημίωσης που θα χρηματοδοτείται από τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια.

Πριν από περίπου ένα μήνα, στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, οι ηγέτες ήλπιζαν να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο για τη χρήση των «παγωμένων» ρωσικών αποθεμάτων ως «δάνειο αποζημίωσης», ύψους 140 δισ. ευρώ, προς την Ουκρανία.

Η πρόταση αυτή είχε στόχο να υποστηρίξει τις πολεμικές προσπάθειες του Κιέβου και να θέσει τα θεμέλια για πιθανή αποζημίωση από τη Ρωσία στο μέλλον.

Ωστόσο, η ιδέα συνάντησε ισχυρή αντίδραση από τον Βέλγο πρωθυπουργό Μπαρτ Ντε Βέβερ, όπου βρίσκονται τα περισσότερα από τα χρήματα, λόγω ανησυχιών για νομικές ευθύνες και τον κίνδυνο αντιποίνων από τη Μόσχα.

Με την ένταση των ειρηνευτικών συνομιλιών και την επείγουσα ανάγκη χρηματοδότησης, το ζήτημα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων επανήλθε στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας της ΕΕ. Όπως ανέφερε ένας ανώτερος αξιωματούχος της Ένωσης, «αν δεν κινηθούμε εμείς, άλλοι θα κινηθούν πριν από εμάς», τονίζοντας την ανάγκη για ταχεία δράση, μεταδίδει το Politico.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η νέα ειρηνευτική πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να ενισχύσει την υποστήριξη για τη χρήση των δεσμευμένων κεφαλαίων ως δάνειο αποζημίωσης.

Το σχέδιο προβλέπει ότι τα χρήματα θα επιστραφούν στη Μόσχα μόνο σε ένα πολύ απίθανο μελλοντικό σενάριο, όπου η Ρωσία θα συμφωνήσει να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναμένεται να δώσει εντολή στους αξιωματούχους να παρουσιάσουν το νομικό πλαίσιο για το δάνειο αποζημίωσης μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς αυξάνεται η πίεση για μια λύση.

Παρά τις συζητήσεις μεταξύ Βελγίου και Κομισιόν, οι ανησυχίες παραμένουν, κυρίως σχετικά με τις νομικές συνέπειες και τις πιθανές αντιδράσεις της Ρωσίας. Ως αποτέλεσμα, στην ΕΕ εξετάζουν τώρα το πώς να στηρίξουν την Ουκρανία στην περίπτωση που το δάνειο αποζημίωσης δεν υπογραφεί εγκαίρως για τη σύνοδο κορυφής της 18ης Δεκεμβρίου.

Η πιο ώριμη εναλλακτική που κερδίζει έδαφος είναι ένα δάνειο-«γέφυρα», χρηματοδοτούμενο από δάνεια των κρατών-μελών της ΕΕ, για να καλύψει τις πρώτες ανάγκες του Κιέβου κατά τους πρώτους μήνες του 2026. Η Ουκρανία θα μπορούσε στη συνέχεια να αποπληρώσει αυτό το δάνειο-γέφυρα μόλις λάβει χρηματοδότηση από το μακροπρόθεσμο δάνειο αποζημίωσης.

Η πρόταση έχει συζητηθεί σε συνάντηση των απεσταλμένων των κρατών-μελών με την Επιτροπή στις Βρυξέλλες, με χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Λιθουανία και το Λουξεμβούργο να πιέζουν για την άμεση προώθησή της.

«Όσο περισσότερο καθυστερούμε τόσο πιο δύσκολο θα γίνεται»

Ο επίτροπος Οικονομικών της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις, είχε ήδη τονίσει στις 4 Νοεμβρίου ότι κάθε καθυστέρηση θα καθιστούσε την κατάσταση πιο δύσκολη: «Όσο περισσότερο καθυστερούμε τόσο πιο δύσκολο θα γίνεται».

Η ανάγκη δράσης είναι επείγουσα, καθώς το Κίεβο προειδοποιεί για εξάντληση των χρημάτων του τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους.

Την Τρίτη, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε ότι οι σύμμαχοι στην ΕΕ θα οριστικοποιήσουν τις επόμενες ημέρες μια λύση που θα εξασφαλίζει χρηματοδότηση και θα δίνει ορατότητα στην Ουκρανία.

Μακροπρόθεσμα, το δάνειο αποζημίωσης παραμένει η κύρια επιλογή, καθώς τα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα εθνικά τους κονδύλια για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Η πειθώ του Βελγίου θεωρείται κρίσιμη, δεδομένου ότι τα περισσότερα μέλη αντιμετωπίζουν ήδη δημοσιονομικές πιέσεις και υψηλό κόστος δανεισμού. Όπως δήλωσε διπλωμάτης της ΕΕ, «πραγματικά δεν βλέπουμε καμία άλλη πιθανή επιλογή εκτός από το δάνειο αποζημίωσης».

Ωστόσο, η δημιουργία ενός ενδιάμεσου δανείου δεν είναι απλή. Απαιτεί ομόφωνη υποστήριξη από τα 27 κράτη-μέλη, ενώ χώρες όπως η Ουγγαρία αντιτίθενται σε νέα μέτρα χρηματοδότησης των πολεμικών προσπαθειών.

Η πρόταση για δάνειο-γέφυρα θα μπορούσε να παρουσιαστεί ως μέσο ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, αποσυνδέοντάς την από τη χρηματοδότηση του στρατού.