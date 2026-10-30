Πώς περιγράφουν τη στιγμή της έκρηξης στην Πλάκα οι οδηγοί του βαν και του ΙΧ: «Ήταν τρομακτικό, σηκώθηκαν τα οχήματα στον αέρα» - iefimerida.gr

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν κατά τη διάρκεια της φονικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, περιγράφουν στις καταθέσεις τους οι οδηγοί δύο οχημάτων που βρέθηκαν στο σημείο τη μοιραία στιγμή.

Πρόκειται για τον οδηγό σχολικού λεωφορείου, ο οποίος μετέφερε 12 παιδιά, και τον οδηγό ενός Mini Cooper που βρισκόταν πίσω από το βαν. Και οι δύο στάθηκαν τυχεροί, καθώς κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από το σημείο της καταστροφής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έκρηξη, που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο, είχε τραγικό απολογισμό έξι νεκρούς: δύο ηλικιωμένους από τις ΗΠΑ και δύο νεαρά ζευγάρια. Οι εικόνες από κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, τα οποία φέρονται να εισήλθαν στο κτίριο με σκοπό να αφαιρέσουν χαλκό. Κατά την προσπάθειά τους φέρονται να έκοψαν σωλήνα παροχής φυσικού αερίου, προκαλώντας διαρροή.

Το αέριο συσσωρεύτηκε στον χώρο και, σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζουν οι αρχές, έφτασε μέχρι τον δεύτερο όροφο, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Όταν κάποιος από τους ενοίκους ενεργοποίησε έναν διακόπτη, προκλήθηκε σπινθήρας, με συνέπεια να ακολουθήσει η καταστροφική έκρηξη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αν περνούσα τρία-τέσσερα δευτερόλεπτα αργότερα, θα υπήρχαν άλλες συνέπειες»

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή του οδηγού του σχολικού λεωφορείου ιδιωτικού σχολείου στο Ψυχικό, ο οποίος εκείνη την ώρα μετέφερε 12 παιδιά. Όπως κατέθεσε, επρόκειτο να παραλάβει ακόμη δύο μαθητές από την οδό Ναυάρχου Νικοδήμου.

«Μόλις έστριψα στην οδό Λυσικράτους και προχώρησα μερικά μέτρα, αντιλήφθηκα την τεράστια έκρηξη που σημειώθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο οδηγός περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε μέσα στο όχημα, καθώς η πρώτη του σκέψη ήταν η ασφάλεια των παιδιών.

«Εγώ τρόμαξα όταν αντιλήφθηκα την έκρηξη, τόσο για μένα όσο και για τα παιδιά που είχα μαζί μου. Αμέσως σταμάτησα το βανάκι και γύρισα να δω αν είναι όλα τα παιδιά καλά. Μου ανέφεραν ότι δεν είχαν πάθει κάτι».

Όπως εξήγησε, επικοινώνησε αμέσως με την εταιρεία του και τη διοίκηση του σχολείου, ενώ ζήτησε από τους μαθητές να ενημερώσουν τους γονείς τους ότι ήταν ασφαλείς, ώστε να μην ανησυχήσουν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που το σχολικό όχημα ταλαντώθηκε και σηκώθηκε ψηλά, ενώ η περιοχή καλύφθηκε από πυκνή σκόνη και θραύσματα γυαλιών.

«Έπαθε μικρή ζημιά το αυτοκίνητο, στην πόρτα τη συρόμενη που έμπαιναν τα παιδιά. Το βανάκι ταλαντώθηκε ψηλά. Υπήρξε μεγάλη σκόνη από την έκρηξη. Έπεσαν γυαλιά και τζάμια από τα γύρω σπίτια», κατέθεσε.

Ο ίδιος δεν έκρυψε τη συναισθηματική του φόρτιση, επισημαίνοντας πόσο κοντά βρέθηκε σε μια πολύ χειρότερη εξέλιξη.

«Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαι πολύ ταραγμένος από το περιστατικό, αλλά ταυτόχρονα νιώθω και πολύ τυχερός, γιατί αν περνούσα από το σημείο τρία-τέσσερα δευτερόλεπτα μετά και βρισκόμουν δηλαδή λίγα μέτρα πιο πίσω, θα υπήρχαν άλλες συνέπειες, δυσμενέστερες τόσο για εμένα αλλά κυρίως για τα παιδιά, των οποίων η ζωή θα εκτίθετο σε μεγάλο κίνδυνο».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σοκαρίστηκα και προσπάθησα να ανοίξω την πόρτα - Βγήκα από το παράθυρο»

Εξίσου συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία του οδηγού του Mini Cooper, ο οποίος ακολουθούσε το βαν και βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από το σημείο της έκρηξης.

Όπως περιέγραψε στην κατάθεσή του, εργάζεται ως υπάλληλος σε κατοικία στην περιοχή της Πλάκας και μόλις είχε εισέλθει στην οδό Λυσικράτους όταν σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη ακριβώς πίσω από το αυτοκίνητό του.

«Μόλις μπήκα στην οδό Λυσικράτους ακούω μια μεγάλη έκρηξη ακριβώς πίσω από το αυτοκίνητό μου. Ένιωσα το αυτοκίνητο να σηκώνεται λίγα εκατοστά στον αέρα, το πίσω μέρος του, και βλέπω σκόνη και συντρίμμια να πέφτουν πάνω στο αυτοκίνητο και γύρω από αυτό».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές. Ο οδηγός προσπάθησε να εγκαταλείψει το όχημα, ωστόσο η πόρτα δεν άνοιγε εξαιτίας της ζημιάς που είχε υποστεί το αυτοκίνητο.

«Σοκαρίστηκα και προσπάθησα να ανοίξω την πόρτα για να βγω από το αυτοκίνητο. Δεν μπορούσα να την ανοίξω και βγήκα από το παράθυρο, καθώς είχαν σπάσει τα τζάμια του», ανέφερε.