PKK: «Σοβαρά λάθη στο νομοσχέδιο για τους μαχητές» -Ζητά την απελευθέρωση του Οτσαλάν - iefimerida.gr

Το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK), που βρίσκεται σε διαδικασία διάλυσης, εξέφρασε έντονες αντιρρήσεις για το νομοσχέδιο που αφορά το μέλλον των μαχητών του και πρόκειται να κατατεθεί σήμερα προς εξέταση στο τουρκικό κοινοβούλιο.

Η ηγεσία του PKK έκανε λόγο για «σοβαρά λάθη και ελαττώματα» στο κείμενο, υποστηρίζοντας ότι δεν ενσωματώθηκαν οι προτάσεις της κοινοβουλευτικής επιτροπής που είχε αναλάβει να διαμορφώσει το νομικό πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας.

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Στο στόχαστρο του PKK το νομοσχέδιο

Σε ανακοίνωσή του, που μεταδόθηκε από το ANF, το οποίο θεωρείται προσκείμενο στο κουρδικό ένοπλο αυτονομιστικό κίνημα, το PKK υπογράμμισε ότι οι προτάσεις για τον εκδημοκρατισμό και την επίλυση του κουρδικού ζητήματος δεν ελήφθησαν υπόψη.

Παράλληλα, επέκρινε το γεγονός ότι το νομοσχέδιο επικεντρώνεται αποκλειστικά στον αφοπλισμό, χωρίς να γίνεται αναφορά στον όρο «κουρδικό». Κατά την άποψη της οργάνωσης, αυτό δείχνει ότι το ζήτημα δεν αντιμετωπίζεται συνολικά.

Τι ζητά για τους μαχητές του

Το PKK ζητά επίσης εγγυήσεις ότι οι μαχητές που θα παραδώσουν τα όπλα θα μπορούν να επιστρέψουν στη δημοκρατική πολιτική ζωή, με ελευθερία έκφρασης και συνεταιρισμού, χωρίς να κινδυνεύουν με φυλάκιση για τις απόψεις τους.

Η ηγεσία της οργάνωσης έθεσε εκ νέου και το ζήτημα του ιστορικού ηγέτη της, Αμπντουλά Οτζαλάν, υποστηρίζοντας ότι πολλές από τις προβλέψεις του νομοσχεδίου θα παραμείνουν χωρίς πρακτική εφαρμογή εάν δεν αφεθεί ελεύθερος.

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Ο ρόλος του Αμπντουλά Οτσαλάν

Ο 77χρονος Οτσαλάν βρίσκεται σε καθεστώς απομόνωσης από το 1999. Το 2025 είχε καλέσει το PKK να καταθέσει τα όπλα, ανταποκρινόμενος σε ειρηνευτική πρωτοβουλία των τουρκικών αρχών που είχε ξεκινήσει στα τέλη του 2024.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει υπάρξει επίσημη διευκρίνιση για την τύχη του.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο προβλέπει την επιστροφή στην πολιτική ζωή ενός μέρους των μαχητών του PKK που θα παραδώσουν τα όπλα, χωρίς να προβλέπει γενική αμνηστία.

Το κείμενο, που στηρίζεται κυρίως από το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και το DEM, την παράταξη που εκφράζει την κουρδική μειονότητα, προβλέπει την αναστολή ποινικών διώξεων και εκτέλεσης ποινών για συγκεκριμένες παραβιάσεις του νόμου, για χρονικό διάστημα από πέντε έως δέκα χρόνια.

Εφόσον δεν υπάρξει υποτροπή, μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης περιόδου οι έρευνες θα τίθενται στο αρχείο και οι ποινές θα θεωρούνται εκτιθείσες.

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Ωστόσο, από τη συγκεκριμένη διαδικασία εξαιρούνται όσοι έχουν διαπράξει τα σοβαρότερα εγκλήματα, μεταξύ άλλων δολοφονίες. Μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στην τουρκική κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι η εξαίρεση αφορά και τον Αμπντουλά Οτζαλάν, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Στήριξη από τον Σελαχατίν Ντεμίρτας

Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε την Κυριακή ο κούρδος αντιπολιτευόμενος Σελαχατίν Ντεμίρτας, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή από το 2016.

Ο πρώην συμπρόεδρος του κόμματος που εκπροσωπεί την κουρδική μειονότητα εξέφρασε την ελπίδα ότι το νομοσχέδιο θα αποτελέσει «νέο κρίσιμο στάδιο» στην «ιστορική ειρηνευτική προσπάθεια».

Κατά τον ίδιο, η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία μπορεί να αλλάξει ριζικά την πορεία της Τουρκίας και της ευρύτερης περιοχής, έπειτα από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες ένοπλου αγώνα, που έχουν αφήσει πίσω τους τουλάχιστον 50.000 νεκρούς, σύμφωνα με μάλλον συντηρητικές εκτιμήσεις.