Το πιο σύγχρονο και προηγμένο αεροπλανοφόρο του Ναυτικού της Κίνας θα έχει πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα μέσα στο 2026 - iefimerida.gr

Το αεροπλανοφόρο Fujian του Ναυτικού του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας αναμένεται να επιτύχει πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα μέσα στο 2026.

Με αυτόν τον τρόπο η Κίνα προχωρά στην ενσωμάτωση της τρίτης μονάδας αυτού του τύπου, με στόχο να επεκτείνει την παρουσία της σε απομακρυσμένα ύδατα και να ενισχύσει τη στρατηγική της προβολή.

Σύμφωνα με αναφορές από επίσημα κινεζικά μέσα ενημέρωσης, το Fujian θα μεταβεί σταδιακά από αρχική επιχειρησιακή ετοιμότητα σε πλήρη μαχητική ικανότητα, μέσω εκτεταμένων ασκήσεων σε ανοιχτές θάλασσες. Οι δραστηριότητες αυτές αναμένεται να εντάξουν το πλοίο σε κανονικούς κύκλους επιχειρησιακών αναπτύξεων, ακολουθώντας το παράδειγμα του αεροπλανοφόρου Shandong, το οποίο πραγματοποίησε την πρώτη του αποστολή εκπαίδευσης στον Δυτικό Ειρηνικό τον Απρίλιο του 2023.

Γιατί ξεχωρίζει αυτό το αεροπλανοφόρο της Κίνας

Το Fujian ξεχωρίζει ως το πρώτο κινεζικό αεροπλανοφόρο που είναι εξοπλισμένο με σύστημα ηλεκτρομαγνητικής εκτόξευσης αεροσκαφών, το οποίο έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου σε εθνικό επίπεδο. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης θαλάσσιας δοκιμής του τον Μάιο του 2024, εντάχθηκε επίσημα στο ναυτικό στις 5 Νοεμβρίου 2025, εγκαινιάζοντας μια νέα φάση κατά την οποία η Κίνα διαθέτει ταυτόχρονα τρία αεροπλανοφόρα. Στη συνέχεια, πραγματοποίησε την πρώτη του άσκηση με πραγματικά πυρά, με τη συμμετοχή διαφόρων τύπων αεροσκαφών, όπως τα μαχητικά J-35, J-15T και J-15DT, καθώς και το αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης KJ-600.

Παράλληλα, καταγράφονται εξελίξεις στην ενίσχυση του αεροπορικού σκέλους του πλοίου, με πιθανή ενσωμάτωση νέων αντιπλοϊκών πυραύλων YJ-15 στα μαχητικά J-15T. Εικόνες που διαδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τα συγκεκριμένα αεροσκάφη εξοπλισμένα με δύο πυραύλους, γεγονός που θα υποδήλωνε διεύρυνση των επιθετικών δυνατοτήτων της αεροπορικής δύναμης που επιχειρείται από το πλοίο. Δορυφορικές εικόνες στις αρχές Απριλίου έδειξαν το Fujian να πραγματοποιεί ασκήσεις στη θάλασσα Bohai, κοντά στην πόλη Qinhuangdao, συνοδευόμενο από τουλάχιστον ένα πολεμικό πλοίο, πιθανότατα φρεγάτα.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι οι ασκήσεις σε απομακρυσμένα ύδατα θα είναι καθοριστικές για την πιστοποίηση της πλήρους επιχειρησιακής ικανότητας. Ο αναλυτής Wei Dongxu υπογράμμισε ότι η μαχητική ικανότητα του Fujian θα θεωρηθεί πλήρως ανεπτυγμένη όταν θα επιχειρεί με πλήρες φορτίο αεροσκαφών και θα επιδεικνύει την ικανότητα εκτόξευσης και ανάκτησης αεροσκαφών σε ολόκληρο το κατάστρωμα.