Το πιο όμορφο χωριό του κόσμου έγινε «Disneyland» και οι κάτοικοι αγανακτούν -20.000 τουρίστες την ημέρα - iefimerida.gr

Το Μπάιμπουρι, το χωριό που ανακηρύχθηκε το ομορφότερο στον κόσμο, ασφυκτιά από τον υπερτουρισμό, με τους κατοίκους να καταγγέλλουν εισβολές στα σπίτια τους.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Κάτοικοι στο Μπάιμπερι καταγγέλλουν ακραίες συμπεριφορές τουριστών, οι οποίοι εισβάλλουν σε ιδιωτικούς κήπους για πικνίκ, μπαίνουν απρόσκλητοι σε σπίτια και φωτογραφίζουν τους ενοίκους μέσα από τα παράθυρα, αντιμετωπίζοντας το χωριό σαν θεματικό πάρκο.

Η προβολή στα social media έχει προκαλέσει τη «ντισνεϊοποίηση» του χωριού, με πολλούς επισκέπτες να πιστεύουν ότι τα σπίτια είναι σκηνικά και να εκπλήσσονται όταν μαθαίνουν ότι κατοικούνται, ρωτώντας μάλιστα τους ενοίκους πόσα χρήματα πληρώνονται.

Ο υπερτουρισμός απειλεί το φυσικό περιβάλλον με επισκέπτες να ρυπαίνουν τον ποταμό Κολν, ενώ τα τουριστικά λεωφορεία προκαλούν κυκλοφοριακό χάος και φθείρουν την ιστορική γέφυρα, η οποία πλέον χρήζει εβδομαδιαίου ελέγχου για λόγους ασφαλείας.

Η τοπική κοινωνία παραμένει διχασμένη για τη λύση, με ορισμένους να ζητούν περισσότερα πάρκινγκ και άλλους να απαιτούν την απαγόρευση των τουριστικών λεωφορείων. Το κοινοτικό συμβούλιο ανέθεσε μελέτη για τη φέρουσα ικανότητα του χωριού.

Το μικρό χωριό των 600 κατοίκων, στην περιοχή Κότσγουολντς της Αγγλίας, έχει μετατραπεί σε έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Η διεθνής αναγνώριση, ιδιαίτερα μετά τον χαρακτηρισμό του από το Forbes ως «ομορφότερου χωριού του κόσμου», έχει φέρει τεράστια πλήθη επισκεπτών, που κατά τις περιόδους αιχμής φτάνουν ακόμη και τους 20.000 ημερησίως.

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Ωστόσο, πίσω από τις ειδυλλιακές εικόνες με τα πέτρινα σπίτια και τους καταπράσινους κήπους, οι μόνιμοι κάτοικοι περιγράφουν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail, οι τουρίστες αντιμετωπίζουν συχνά το Μπάιμπουρι σαν θεματικό πάρκο της Disney, αγνοώντας ότι τα ιστορικά σπίτια αποτελούν πραγματικές κατοικίες.

Τουρίστες κάνουν πικνίκ σε ξένους κήπους και μπαίνουν σε σπίτια

Οι καταγγελίες των κατοίκων αποκαλύπτουν περιστατικά που ξεπερνούν τα όρια της συνηθισμένης τουριστικής όχλησης.

Σε μία περίπτωση, οικογένεια επισκεπτών φέρεται να έστρωσε πικνίκ στον κήπο κατοικίας της περίφημης Arlington Row, του πιο φωτογραφημένου σημείου του χωριού.

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Tα ιστορικά πέτρινα σπίτια της οδού Άρλινγκτον Ρόου, λουσμένα στο πρωινό φως, στο Μπάιμπουρι στην Αγγλία / Φωτογραφία: Nigel J. Harris / Shutterstock

Άλλοι τουρίστες έχουν μπει απρόσκλητοι σε σπίτια, έχουν σκαρφαλώσει σε μάντρες και έχουν ανοίξει αυλόπορτες για να βγάλουν selfies. Κάτοικοι καταγγέλλουν ακόμη ότι άγνωστοι τους φωτογραφίζουν μέσα στα σαλόνια τους ή παρακολουθούν τις κινήσεις τους από τα παράθυρα.

Σε ένα ιδιαίτερα παράξενο περιστατικό, επισκέπτης φέρεται να έσπρωχνε πέτρες μέσα από τη θυρίδα αλληλογραφίας σπιτιού, προσπαθώντας να προκαλέσει την αντίδραση του ενοίκου.

Η κατάσταση έχει γίνει τόσο αφόρητη, ώστε τουλάχιστον ένας κάτοικος αποφάσισε να μετακομίσει.

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Η «ντισνεϊοποίηση» του χωριού και η εμμονή με τις φωτογραφίες

Η Μισέλ Φόλετ-Χολτ, πρόεδρος τοπικής οργάνωσης προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, εξηγεί στη Daily Mail ότι οι κάτοικοι χρησιμοποιούν συχνά τον όρο «ντισνεϊοποίηση» για να περιγράψουν όσα συμβαίνουν.

Όπως αναφέρει, επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο φαίνεται να πιστεύουν ότι το Μπάιμπουρι είναι ένα οργανωμένο θεματικό πάρκο και όχι μια ζωντανή κοινότητα.

Καθοριστικό ρόλο έχει παίξει η προβολή του χωριού στα social media. Η Arlington Row, με τα ιστορικά σπίτια των πρώην υφαντουργών, έχει γίνει ένας από τους πιο πολυφωτογραφημένους δρόμους της Βρετανίας, προσελκύοντας καθημερινά τουριστικά λεωφορεία.

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Κατά την επίσκεψη δημοσιογράφων της Daily Mail, μια γυναίκα πραγματοποιούσε φωτογράφιση γάμου με αισθητική Disney, ενώ δύο νεαροί Ινδοί γύριζαν βίντεο σε ύφος Bollywood, χρησιμοποιώντας τα σπίτια ως σκηνικό.

Η κάτοικος Φιλίπα Κέρτις σημειώνει ότι πολλοί επισκέπτες εκπλήσσονται όταν ανακαλύπτουν πως στα διάσημα σπίτια κατοικούν πραγματικοί άνθρωποι.

Ο Στιβ Μόρτον, διαχειριστής τοπικής ομάδας στο Facebook, περιγράφει ακόμη πιο χαρακτηριστικές αντιδράσεις. Όπως λέει, ο γείτονάς του Μπράιαν Σκάρντα, που αποφάσισε να εγκαταλείψει το χωριό λόγω της τουριστικής πίεσης, ακούει συχνά την ερώτηση: «Πόσα χρήματα παίρνετε για να εργάζεστε εδώ;».

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Ορισμένοι επισκέπτες πιστεύουν μάλιστα ότι το χωριό ανήκει στον οργανισμό National Trust, ενώ άλλοι απογοητεύονται όταν συνειδητοποιούν ότι δεν υπάρχει κάποιο επιπλέον αξιοθέατο και ρωτούν: «Αυτό είναι όλο;».

Ξαπλώστρες μέσα στο ποτάμι και φόβοι για την ιστορική γέφυρα

Ο υπερτουρισμός έχει αρχίσει να επηρεάζει και το φυσικό περιβάλλον του Μπάιμπουρι.

Το περασμένο καλοκαίρι, επισκέπτες κολυμπούσαν στον ποταμό Κολν, τοποθετούσαν ξαπλώστρες μέσα στο νερό και κατασκεύαζαν αυτοσχέδια φράγματα. Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι άφηναν υπολείμματα φαγητού και χρησιμοποιημένες πάνες, απειλώντας τους κύκνους, τις πάπιες, τα ψάρια και την υπόλοιπη άγρια ζωή.

Το κοινοτικό συμβούλιο ανακοίνωσε σχέδια για την περίφραξη ορισμένων τμημάτων του ποταμού, προκειμένου να περιοριστούν οι παρεμβάσεις των επισκεπτών.

Την ίδια στιγμή, τα τουριστικά λεωφορεία προκαλούν κυκλοφοριακό χάος στους στενούς δρόμους, ενώ υπάρχουν ανησυχίες για τη φθορά της ιστορικής γέφυρας Swan Bridge, η οποία πλέον ελέγχεται σε εβδομαδιαία βάση.

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Διχασμένοι οι κάτοικοι: Να περιοριστούν οι τουρίστες ή να δημιουργηθούν περισσότερα πάρκινγκ;

Η αντιμετώπιση του προβλήματος έχει προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις στην τοπική κοινωνία.

Ο Άνγκους Χέι, ιδιοκτήτης της επιχείρησης Bibury Trout Farm, υποστηρίζει ότι οι τουρίστες δεν πρόκειται να σταματήσουν να επισκέπτονται το χωριό και ζητά καλύτερη οργάνωση της στάθμευσης.

Στο παρελθόν είχε υποστηρίξει τη δημιουργία μεγάλου χώρου στάθμευσης στην περιοχή Fiveways, περίπου 800 μέτρα έξω από το χωριό, όμως η πρόταση αποσύρθηκε έπειτα από σφοδρές αντιδράσεις.

Αντίθετα, η Φόλετ-Χολτ θεωρεί ότι περισσότερες θέσεις στάθμευσης θα προσελκύσουν ακόμη μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών. Όπως επισημαίνει, προηγούμενη πρόταση συγκέντρωσε 196 ενστάσεις και μόλις δύο θετικά σχόλια, ενώ αντιδράσεις έχει προκαλέσει και σχέδιο επέκτασης της στάθμευσης στην Bibury Trout Farm.

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«Κανείς δεν θα επέτρεπε απεριόριστο αριθμό ανθρώπων στο Γουέμπλεϊ, αλλά αυτό ακριβώς συμβαίνει στο χωριό μας», σχολιάζει χαρακτηριστικά.

Η ίδια ζητά την πλήρη απαγόρευση εισόδου τουριστικών λεωφορείων, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότερες οργανωμένες εκδρομές διαρκούν μόλις 20 με 30 λεπτά. Οι επισκέπτες φωτογραφίζουν την Arlington Row, χρησιμοποιούν τις τουαλέτες και φεύγουν, χωρίς να ενισχύουν ουσιαστικά την τοπική οικονομία.

Το κοινοτικό συμβούλιο ανέθεσε πλέον στο Πανεπιστήμιο Oxford Brookes να εξετάσει πόσους επισκέπτες μπορεί πραγματικά να υποδεχθεί το χωριό, προτού ληφθούν αποφάσεις για νέες υποδομές.

Για τον Στιβ Μόρτον, πάντως, η κατάσταση έχει ήδη ξεφύγει. Όπως επισημαίνει, ο τίτλος του «ομορφότερου χωριού του κόσμου» και η προβολή του Μπάιμπουρι στα βρετανικά διαβατήρια δημιούργησαν ένα «τέρας» χωρίς εύκολη λύση.

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Έτσι, το χωριό που έγινε διάσημο για την ομορφιά και την ηρεμία του κινδυνεύει πλέον να χάσει ακριβώς όσα το έκαναν τόσο ξεχωριστό.