Στιγμές αγωνίας στον αέρα: Πιλότος προσγείωσε ιδιωτικό τζετ χωρίς μπροστινούς τροχούς στο αεροδρόμιο του Οχάιο -«Σπάνια περίπτωση» - iefimerida.gr

Μια σπάνια και ιδιαίτερα δύσκολη αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε την Τρίτη πιλότος αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Άκρον-Κάντον, στο Οχάιο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Πιλότος αεροσκάφους Cessna Citation στο Οχάιο αντιμετώπισε βλάβη στο μπροστινό σύστημα προσγείωσης.

Ο χειριστής προσγείωσε το αεροσκάφος με επιτυχία, ακουμπώντας πρώτα το πίσω σύστημα στον διάδρομο.

Ειδικοί χαρακτήρισαν το περιστατικό εξαιρετικά σπάνιο, καθώς συνήθως τα προβλήματα αφορούν ολόκληρο το σύστημα προσγείωσης.

Στο αεροδρόμιο σήμανε συναγερμός και κινητοποιήθηκαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με πυροσβεστικά οχήματα και παραϊατρικό προσωπικό.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, όταν το μπροστινό σύστημα προσγείωσης του Cessna Citation παρουσίασε βλάβη και τελικά δεν κατάφερε να κατεβάσει τη μπροστινή ρόδα.

Ο πιλότος επιχείρησε αρχικά να κάνει αρκετούς κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο, ακολουθώντας τη διαδικασία έκτακτης ανάγκης και προσπαθώντας να κατεβάσει το σύστημα προσγείωσης. Όταν αυτό δεν κατέστη δυνατό, αποφάσισε να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση.

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Το πίσω σύστημα προσγείωσης ακούμπησε στον διάδρομο, ενώ ο πιλότος κατάφερε να κρατήσει τη μύτη του αεροσκάφους ψηλά, αποφεύγοντας μια απότομη πρόσκρουση και περιορίζοντας τις πιθανές ζημιές.

«Σπάνια περίπτωση»

Σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για μια αρκετά σπάνια περίπτωση, καθώς συνήθως τα προβλήματα αφορούν ολόκληρο το σύστημα προσγείωσης.

«Κανονικά, όταν δεν κατεβαίνει κανένα από τα σκέλη, κάνεις προσγείωση με την κοιλιά. Το να μην λειτουργεί μόνο ένα από τα τρία είναι αρκετά σπάνιο», σημείωσε ο Μάικλ Γκρόσμαν, πιλότος επί 47 χρόνια.

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Στο αεροδρόμιο σήμανε συναγερμός και κινητοποιήθηκαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με πυροσβέστες και παραϊατρικό προσωπικό να σπεύδουν στο σημείο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία Αυτοκινητοδρόμων του Οχάιο, το αεροσκάφος υπέστη ζημιές στο μπροστινό και στο κάτω μέρος του.

Ωστόσο, και οι δύο επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.