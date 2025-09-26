Απίστευτο: Πήγαν σε πάρκο στο Αρκάνσας για γιορτάσουν τα γενέθλιά τους και βρήκαν διαμάντι [εικόνα] - iefimerida.gr

Μια οικογένεια που επισκέφθηκε το Crater of Diamonds State Park στο Αρκάνσας βρήκε ένα καφέ διαμάντι σχεδόν 3 καρατίων.

Η Raynae Madison και η οικογένειά της επισκέφθηκαν το πάρκο με αφορμή τα γενέθλια του ανιψιού της έχοντας μαζί τους φτυάρια και σήτες για να ψάξουν για πέτρες. Αφού έψαξαν λίγο, η Madison παρατήρησε μια ασυνήθιστη πέτρα.

«Στην αρχή νόμιζα ότι φαινόταν πολύ όμορφη, αλλά δεν ήμουν σίγουρη τι ήταν», είπε η Madison. «Ειλικρινά νόμιζα ότι ήταν πολύ μεγάλη για να είναι διαμάντι», συνέχισε.



Το διαμάντι που βρήκε η Madison /Φωτογραφία: Crater of Diamonds State Park

Η οικογένεια απευθύνθηκε στο Diamond Discovery Center του πάρκου όπου το προσωπικό ταυτοποίησε την πέτρα ως ένα σοκολατί καφέ διαμάντι. «Τα καφέ διαμάντια από τον Κρατήρα προκύπτουν λόγω μιας διαδικασίας που ονομάζεται πλαστική παραμόρφωση, η οποία δημιουργεί δομικά ελαττώματα κατά τον σχηματισμό ή την κίνηση ενός διαμαντιού στο μάγμα», δήλωσε η Έμμα Ο'Νιλ που εργάζεται στο Κρατικό Πάρκο Crater of Diamonds.

«Αυτά τα ελαττώματα αντανακλούν το κόκκινο και το πράσινο φως, και ο συνδυασμός τους κάνει το διαμάντι να φαίνεται καφέ».

Η Μάντισον ονόμασε την πέτρα William Diamond, προς τιμήν του ανιψιού της. Το προσωπικό ανέφερε ότι το διαμάντι ζυγίζει 2,79 καράτια και είναι το τρίτο μεγαλύτερο διαμάντι που έχει καταχωρηθεί στο πάρκο φέτος. Ένα καφέ διαμάντι 3,81 καρατίων, που ονομάστηκε Duke Diamond, βρέθηκε τον Μάιο, και ένα διαμάντι 2,30 καρατίων βρέθηκε στα τέλη Ιουλίου.

Ένα πάρκο με διαμάντια

Το εν λόγω πάρκο προσελκύει περισσότερους από 100.000 επισκέπτες ετησίως και τους επιτρέπει να αναζητούν πολύτιμους λίθους στον ηφαιστειακό κρατήρα του.

Από το 1906 όταν ο τότε ιδιοκτήτης της γης ανακάλυψε τα πρώτα διαμάντια, έχουν βρεθεί περισσότερα από 75.000. Μια γυναίκα από τη Νέα Υόρκη πέρασε τρεις εβδομάδες στο πάρκο τον Αύγουστο ψάχνοντας για μια πέτρα για το μελλοντικό δαχτυλίδι αρραβώνων της μέχρι που εντόπισε ένα διαμάντι 2,3 καρατίων.

Πηγή: CBS