Πιέζει για συμφωνία με το Ιράν ο Τραμπ -«Διαπραγματεύσεις το Σαββατοκύριακο», λέει, αλλά απειλεί με την εκεχειρία - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο, αλλά προειδοποίησε ότι η εκεχειρία στο Ιράν μπορεί να τερματιστεί εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι την Τετάρτη.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One καθ' οδόν προς την Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος δήλωσε: «Διαπραγματευόμαστε το Σαββατοκύριακο».

Ωστόσο, ο πρόεδρος επέμεινε ότι ο αποκλεισμός των ΗΠΑ, ο οποίος ξεκίνησε τη Δευτέρα, «θα παραμείνει» σε ισχύ.

Τα σχόλιά του έρχονται μετά τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι θα άρει τον δικό του αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να λάβει μέτρα εάν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ.