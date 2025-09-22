Τι σημαίνει η αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους σπό Βρετανία-Καναδά-Αυστραλία - iefimerida.gr

Στη σκιά της κλιμακούμενης ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα και με την προοπτική της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να επικεντρώνεται στο ζήτημα του πόλεμου, Βρετανία, Αυστραλία, Καναδάς και Πορτογαλία ανακοίνωσαν την επίσημη αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους.

Η υπογραφή της ιστορικής διακήρυξης αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη σήμερα στη Νέα Υόρκη, παραμονή της συνόδου του ΟΗΕ, όπου το ζήτημα της Γάζας αναμένεται να κυριαρχήσει.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια των κρατών να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή. Το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο υπήρξε σύμμαχος του Ισραήλ και είχε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ μέσω της Διακήρυξης Μπάλφουρ το 1917, εντάσσεται πλέον στους πάνω από 150 διεθνείς εταίρους που έχουν αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό Κράτος.

Στάρμερ: «Λύση δύο κρατών για ένα ειρηνικό μέλλον»

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης, ενώνουμε τη φωνή μας με εκατοντάδες χώρες που απαιτούν μια δίκαιη λύση με βάση τη λύση των δύο κρατών, για έναν καλύτερο και πιο ειρηνικό μέλλον».

Ο Καναδάς και η Αυστραλία ανακοίνωσαν επίσης την αναγνώριση της Παλαιστίνης, όπως και η Πορτογαλία, μέσω του υπουργού Εξωτερικών Πάουλο Ράνγκελ. «Η Πορτογαλία υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών ως τη μόνη οδό για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, μια ειρήνη που ευνοεί τη συνύπαρξη και τις ειρηνικές σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης», είπε.

Γαλλία και Νέα Ζηλανδία στον ίδιο δρόμο

Αξιοσημείωτη είναι και η δήλωση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έχει ήδη εκφράσει την πρόθεση της Γαλλίας να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό Κράτος κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Παράλληλα, η Νέα Ζηλανδία εξετάζει την πιθανότητα αναγνώρισης, με τον πρωθυπουργό Κρίστοφερ Λούξον να δηλώνει ότι η απόφαση θα ληφθεί την επόμενη εβδομάδα.

Η πρωτοβουλία αυτή εντείνεται, καθώς η διεθνής κοινότητα εκφράζει την ανησυχία της για την εξέλιξη του πολέμου και την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, με πάνω από 65.000 Παλαιστίνιους να έχουν χάσει τη ζωή τους και την περιοχή να βρίσκεται σε κατάσταση ανθρωπιστικής καταστροφής.

Αντιδράσεις και επικρίσεις από πλευράς Ισραήλ

Από την πλευρά του Ισραήλ, η απόφαση αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καταγγέλλει την αναγνώριση ως «ανταμοιβή για την τρομοκρατία», ενώ τονίζει ότι η δημιουργία ενός Παλαιστινιακού Κράτους θέτει σε κίνδυνο την ύπαρξη του Ισραήλ.

Επιπλέον, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Μπεν Γκβιρ, κάλεσε για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, ως αντίδραση στις τελευταίες εξελίξεις. Οι διαφωνίες στο εσωτερικό του Ισραήλ σχετικά με τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους συνεχίζουν να εντείνονται, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να επιδείξει εθνική ενότητα.

Αντιθέτως, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς χαρακτήρισε την απόφαση της Βρετανίας «σημαντικό βήμα» για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη», ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης θα επιταχύνει την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών.

Διεθνείς πιέσεις και προοπτική για ειρηνική λύση

Η αυξημένη διεθνής πίεση για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους ενδέχεται να οδηγήσει σε ενισχυμένες προσπάθειες για μια ειρηνική λύση, αν και το μέλλον παραμένει αβέβαιο. Οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης μπορεί να «ενισχύσει την ειρηνική διαδικασία» δείχνουν τη συνεχιζόμενη υποστήριξη στην περιοχή για τη λύση των δύο κρατών.

Με την αναγνώριση από αυτές τις χώρες, το πολιτικό τοπίο αλλάζει, εντείνοντας τις πιέσεις για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών και δίνοντας νέα ώθηση στην προσπάθεια για επίτευξη μιας συμφωνίας.