 Πιαντεντόζι: «Οι άνδρες της ICE δεν πρόκειται να ασχοληθούν με την τήρηση της δημόσιας τάξης στην Ιταλία» - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Πιαντεντόζι: «Οι άνδρες της ICE δεν πρόκειται να ασχοληθούν με την τήρηση της δημόσιας τάξης στην Ιταλία»

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι
Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι / Φωτογραφία AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

«Η αστυνομική δραστηριότητα στην Ιταλία, ακόμη και όταν υπάρχει συνεργασία με άλλες χώρες, όπως στην περίπτωση γεγονότων διεθνούς εμβέλειας, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των σωμάτων ασφαλείας της χώρας μας», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι, στην τηλεόραση της Rai.

Ο Πιαντεντόζι πρόσθεσε ότι οι πράκτορες της ICE δεν πρόκειται να ασχοληθούν στη χώρα του με το θέμα της μετανάστευσης ή με την δημόσια τάξη.

Στην ερώτηση αν τελικά οι άνδρες της αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής θα είναι παρόντες στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου, οι οποίοι θα αρχίσουν σε δέκα ημέρες, ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε: «Όπως κάνουμε και εμείς οι Ιταλοί με τις πρεσβείες μας και με την παροχή ένοπλης φύλαξης στο εξωτερικό, οι αμερικανικές αρχές αποφασίζουν με απόλυτη αυτονομία. Σε κάθε περίπτωση, οι άνδρες της αμερικανικής αυτής υπηρεσίας -αν τελικά έρθουν στη χώρα μας- θα ασχοληθούν μόνον με την ανάλυση ενδεχόμενων κινδύνων και την ανταλλαγή πληροφοριών με την ιταλική αστυνομία, χωρίς κανέναν επιχειρησιακό ρόλο. Σήμερα συζητήσαμε το θέμα και με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ιταλία, Τίλμαν Φερτίτα».

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ιταλία Ice

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ