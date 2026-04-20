Πεζοπόροι βρήκαν λείψανα σε δάσος της Ουάσινγκτον -Ανήκουν σε γυναίκα που αγνοούνταν από το 2024 - iefimerida.gr

Ανθρώπινα λείψανα που εντοπίστηκαν πρόσφατα από πεζοπόρους στην πολιτεία της Ουάσινγκτον επιβεβαιώθηκε ότι ανήκουν σε 33χρονη που είχε εξαφανιστεί πριν από σχεδόν ενάμιση χρόνο.



Η ανακάλυψη έγινε την Κυριακή, όταν δύο νεαροί άνδρες που έκαναν πεζοπορία σε δασική περιοχή της Rose Valley εντόπισαν σκελετικά λείψανα και ρούχα και ειδοποίησαν τις αρχές. Φωτογραφία των ευρημάτων στάλθηκε σε ιατροδικαστικό ανθρωπολόγο, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ανήκουν σε άνθρωπο. Την επόμενη ημέρα οργανώθηκε συντονισμένη επιχείρηση έρευνας από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Κάουλιτζ, σε συνεργασία με ομάδες έρευνας και διάσωσης. Ένας από τους πεζοπόρους υπέδειξε το σημείο, όπου εντοπίστηκαν σχεδόν πλήρη σκελετικά λείψανα, καθώς και προσωπικά αντικείμενα και ρούχα.

Σε 33χρονη μητέρα ανήκουν τα λείψανα

Η υπόθεση συνδέεται με την εξαφάνιση της Hailey E. Athay, την οποία είχε δει για τελευταία φορά η οικογένειά της τον Νοέμβριο του 202. Η δήλωση εξαφάνισης υποβλήθηκε τον Ιανουάριο του 2025. Σύμφωνα με μαρτυρία, η 33χρονη θα πήγαινε να μαζέψει μανιτάρια με έναν άνδρα πριν χαθούν τα ίχνη της. Παρά τις προηγούμενες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, τότε δεν είχαν εντοπιστεί στοιχεία.

Η ταυτοποίηση των οστών επιβεβαιώθηκε την Τρίτη, μέσω σύγκρισης των δοντιών. Τα αίτια και οι συνθήκες θανάτου παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί εάν υπάρχουν ύποπτοι ή ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η μητέρα της 33χρονης δήλωσε σε τοπικά μέσα ότι η κόρη της είχε τρία παιδιά.

Πηγή: Foxnews