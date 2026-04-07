Πεζεσκιάν: «14 εκατ. Ιρανοί είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε τις ζωές μας» -Εκπνέει τη νύχτα το τελεσίγραφο Τραμπ - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, λέει ότι ο ίδιος και 14 εκατομμύρια Ιρανοί έχουν διακηρύξει την πρόθεσή τους «να θυσιάσουν τις ζωές τους» για να υπερασπιστούν την πατρίδα τους.

«Πάνω από 14 εκατομμύρια γενναίοι Ιρανοί έχουν μέχρι στιγμής διακηρύξει την ετοιμότητά τους να θυσιάσουν τις ζωές τους για να υπερασπιστούν το Ιράν. Και εγώ έχω θυσιάσει τη ζωή μου για το Ιράν, το κάνω και θα συνεχίσω να το κάνω», γράφει ο Πεζεσκιάν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, καθώς εκπνέει το βράδυ το τελεσίγραφο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στην Τεχεράνη.

Το Ιράν έχει πληθυσμό περίπου 90 εκατομμυρίων.