Τρομακτικό: Οι πετρελαιοκηλίδες του πολέμου στο Ιράν ορατές από το διάστημα - iefimerida.gr

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν πετρελαιοκηλίδες μετά από ιρανικές και αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και πλοία στον Περσικό Κόλπο.

Οι εικόνες δίνουν μια εικόνα για την καταστροφή στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της εύθραυστης βιοποικιλότητας του Περσικού Κόλπου, τονίζει το CNN και εξηγεί ότι το πετρέλαιο που έχει διαρρεύσει μπορεί να επηρεάσει τόσο τις παράκτιες κοινότητες όσο και το πλούσιο θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής.

Σε ποια σημεία εντοπίζονται πετρελαιοκηλίδες

Σε μία από τις εικόνες, που τραβήχτηκε στις 7 Απριλίου, καταγράφεται διαρροή που εκτείνεται σε απόσταση άνω των 8 χλμ στο Στενό του Ορμούζ, κοντά στο νησί Qeshm του Ιράν. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Greenpeace Germany, το ιρανικό πλοίο Shahid Bagheri παρουσίασε διαρροή στην ίδια περιοχή μετά από πλήγμα αμερικανικών δυνάμεων στις 28 Φεβρουαρίου.

Εικόνα που τραβήχτηκε στις 7 Απριλίου δείχνει πετρελαιοκηλίδα κοντά στο νησί Qeshm του Ιράν /Sentinel-2/Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος

Άλλη δορυφορική εικόνα δείχνει ρύπανση γύρω από το νησί Lavan. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα «εχθροί» είχαν στοχεύσει πετρελαϊκή εγκατάσταση κοντά στις ακτές του νησιού στις 7 Απριλίου. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα και επαληθεύτηκε γεωγραφικά από το CNN, δείχνει μεγάλη πυρκαγιά σε διυλιστήριο της περιοχής.

Πετρέλαιο γύρω από το νησί Λαβάν του Ιράν, όπως φαίνεται από δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν στις 10 Απριλίου /Sentinel-2/Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος

Ο ειδικός Wim Zwijnenburg από την ολλανδική οργάνωση ειρήνης PAX χαρακτήρισε το πλήγμα στο Lavan ως σοβαρή περιβαλλοντική έκτακτη ανάγκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, τουλάχιστον πέντε σημεία στο νησί έχουν υποστεί ζημιές, με αποτέλεσμα διαρροές πετρελαίου στη θάλασσα. Οι πετρελαιοκηλίδες έχουν αρχίσει να φτάνουν και στο κοραλλιογενές νησί Shidvar, μια προστατευόμενη περιοχή με πλούσια άγρια ζωή.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν επίσης ρύπανση κοντά στις ακτές του Κουβέιτ στις 6 Απριλίου. Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν ότι στόχευσαν εγκαταστάσεις καυσίμων και πετροχημικών σε χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένου του Κουβέιτ, σε αντίποινα για επίθεση σε ιρανικό πετροχημικό συγκρότημα.

Φόβοι για το οικοσύστημα, συνέπειες και στους ανθρώπους

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι στο χειρότερο σενάριο οι διαρροές μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες για χιλιάδες ανθρώπους, ειδικά παράκτιες κοινότητες που βασίζονται στην αλιεία. Επιπλέον, απειλούνται θαλάσσια είδη όπως χελώνες, δελφίνια και φάλαινες, που μπορεί να καταπιούν ή να παγιδευτούν στο πετρέλαιο, ενώ ενδέχεται να επηρεαστούν και μονάδες αφαλάτωσης που παρέχουν πόσιμο νερό σε σχεδόν 100 εκατομμύρια ανθρώπους στην περιοχή.



Αν και είναι δύσκολο ακόμα να εκτιμηθεί η συνολική ζημιά, αυξάνονται οι ανησυχίες για οικολογική καταστροφή, ειδικά εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις σε πλοία. Σύμφωνα με στοιχεία της Greenpeace Germany, περίπου 75 μεγάλα δεξαμενόπλοια βρίσκονται στην περιοχή μεταφέροντας τεράστιες ποσότητες πετρελαίου. Οι πετρελαιοκηλίδες μπορούν να έχουν τεράστιες, ευρείες επιπτώσεις, «επηρεάζοντας ολόκληρο το οικοσύστημα, από μικροοργανισμούς έως ψάρια, πουλιά και θαλάσσιες χελώνες που εξαρτώνται από τα μαγκρόβια ενδιαιτήματα», δήλωσε η Noelle της Greenpeace και σημείωσε ότι είναι δύσκολο να καθαριστούν λόγω των δύσκολων συνθηκών, της περιορισμένης πρόσβασης, και της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Πηγή: CNN